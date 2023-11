Man bliver simpelthen træt af at se Kamil Grabaras til tider tåbelige opførsel, der igen kom i fokus i en kamp mod Viborg, som FCK burde have vundet stort.

Men FCK misbrugte flere store chancer både før og efter Mohamed Elyounoussis føringsmål, inden Isak Jensen med et drømmehug udlignede til 1-1 for hjemmeholdet. I overtiden sørgede indskiftede Alassana Jatta for sensationen. 2-1 til Viborg. Herunder får du B.T.s dom over kampen mellem Viborg og FC København:

Kaboom! Kevin Diks' elendige clearing serverede bolden på et sølvfad for blot 19-årige Isak Jensen.

Og så var selv Kamil Grabara chanceløs i kassen, for Viborg-spilleren placerede kuglen helt oppe i trekanten.

Scoringen vendte kampen på hovedet og indgydede håb og kampgejst hos hjemmeholdet.

Isak Jensen sendte også indskiftede Alassana Jatta i dybden, så han kunne hamre sensationen - og Viborgs første point mod FCK siden sommeren 2022 - hjem i overtiden.

Det var unødvendigt voldsomt. Det var tåbeligt. Ja, det var rent ud sagt irriterende at se på.

For gud ved hvilken gang stjal Kamil Grabara hovedrollen, da han i et kort øjeblik mistede hovedet og greb Anosike Ementa i nakken.

Grabara bringer godt med kulør til Superligaen, men episoder som denne er der simpelthen for mange af. Også selvom Viborg-angriberen provokerede polakken først.

Når det er sagt, hører FCK-keeperens fodboldmæssige indsats ikke til i denne kategori. Den 'pris' napper Kevin Diks.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

VIBORG FF

Lucas Lund 3

Srdan Kuzmic 2 (UD: 74)

Nicolas Bürgy 3

Zan Zalatel 3

Oliver Bundgaard 3

Mads Søndergaard 3 (UD: 62)

Jeppe Grønning 3

Jakob Bonde 3 (UD: 74)

Isak Jensen 5

Anosike Ementa 2 (UD: 84)

Serginho 3 (UD: 84)

---

Jean Manuel Mbom 3 (IND: 62)

Ibrahim Said UB (IND: 74)

Magnus Westergaard UB (IND: 74)

Nigel Thomas UB (IND: 84)

Alassana Jatta UB (IND: 84)

FC KØBENHAVN

Kamil Grabara 2

Elias Jelert 3

Nicolai Boilesen 4 (UD: 69)

Kevin Diks 2

Peter Ankersen 3 (UD: 69)

Lukas Lerager 4

Rasmus Falk 4

Viktor Claesson 3 (UD: 58)

Mohamed Elyounoussi 4

Orri Oskarsson 3 (UD: 69)

Elias Achouri 3 (UD: 78)

---

Diogo Goncalves 3 (IND: 58)

Denis Vavro 3 (IND: 69)

Christian Sørensen 3 (IND: 69)

Andreas Cornelius 3 (IND: 69)

Roony Bardghji UB (IND: 78)

Så var det der igen. Kamil Grabaras iltre temperament løb for en stund af med ham igen.

FCK-keeperen havde netop grebet et hjørnespark og ville sætte bolden hurtigt i spil igen – men det fik Anosike Ementa hurtigt sat en stopper for ved at løbe ind i polakken.

Det ville Grabara ikke finde sig i, og så gav han igen. Først med et hårdt skub i ryggen på Ementa, og så med et greb i nakken på Viborg-spilleren, inden holdkammerater fik skilt kamphanerne ad.

Dommer Jakob Kehlet med et gult kort til begge. Det var for dumt af begge spillere.

Lukas Lerager tog sig til hovedet med begge hænder.

Og så bredte smilet sig hos både ham og holdkammeraten Rasmus Falk, der netop havde serveret en sukkerbold til Lerager.

FCKs nummer tolv havde snydt Viborgs offsidefælde, men det virkede som en stor overraskelse for Lerager, for helt fri i feltet headede han centimeter forbi målet.

'Hvordan kunne jeg brænde den?!' gestikulerede han. Falk fattede det heller ikke.

'Gjorde jeg lige det?!' Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere 'Gjorde jeg lige det?!' Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det er to vidt forskellige verdener for Viborg og FCK resten af året.

For mens Viborg kun mangler en tur til Herning, før den står på juleferie, har FCK et historisk tætpakket program, der giver sved på panden bare ved tanken om det.

Især med tanke på hvor meget der også er på spil – mod Bayern München og Galatasaray i Champions League og dobbeltopgøret mod Silkeborg i pokalkvartfinalen.

Og så kampen mod AGF i Parken, der definitivt kan sikre, at hovedstadsklubben overvintrer som Superligaens duks.