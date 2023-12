Natten til tirsdag fik politiet et mindre varsel om, hvad der er i gærde til tirsdagens kamp mellem FC København og Galatasaray.

Her blev to mænd anholdt med fyrværkeri foran udeholdets hotel inden braget, politiet kalder for en højrisikokamp.

Det fortæller ledende politiinspektør Peter Dahl til B.T.

»Vi forventer rigtig mange tilskuere i København, og jeg kan allerede se de første Galatasaray-fans uden for mit vindue.«

FC København har sat ekstra hegn op om Parken i forbindelse med kampen mod Galatasaray, Foto: Jonas Ryefelt Vis mere FC København har sat ekstra hegn op om Parken i forbindelse med kampen mod Galatasaray, Foto: Jonas Ryefelt

»Tyrkiske klubber har ofte en stor fanbase i andre lande end Tyrkiet i Europa, og vi forventer også en masse herboende tyrkere, som ikke har billetter, men ønsker at være med til fejringen af begivenheden i Københavns gader. Vi kommer til at have et ret stort setup,« lyder det fra Peter Dahl.

Københavns Politi har desuden indført en skærpet strafzone omkring Parken, hvor straffen for specifikke former for kriminalitet som vold, hærværk og grov forstyrrelse af den offentlige orden, kan stige til det dobbelte.

Den gælder fra tirsdag klokken 15 til onsdag klokken 03 for at undgå ballademagere og minimere risikoen for uroligheder. De tyrkiske fans bliver også tilbageholdt i op til en time efter aftenens opgør.

Derfor er politiet startet meget tidligt med sin indsats i forbindelse med kampen – faktisk allerede mandag.

Her var der politi til stede i lufthavnen, da de første Galatasaray-fans landede i Danmark. De har blandt andet fået udleveret brochurer på tyrkisk med praktiske oplysninger om København – og hvordan de skal opføre sig under deres ophold i vores hovedstad.

»Vi forsøger at skabe en relation med dem, og vi er her for at understøtte, at det bliver en festlig begivenhed. Det startede allerede i nat med den operative indsats, vi havde, og i løbet af eftermiddagen vokser den. I aften bliver politiet meget synligt,« siger Peter Dahl.

»Desværre har vi erfaring fra FCK-grupperinger, der ønsker at ødelægge den gode stemning frem for at fremme den.«

Politiet har kigget på en række forskellige parametre, da de skulle vurdere trusselsniveauet til aftenens kamp – som altså endte på højt.

Politiet vurderer opgøret mod Galatasaray som en højrisikokamp. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Politiet vurderer opgøret mod Galatasaray som en højrisikokamp. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Vi har et ret udbygget politisamarbejde landede imellem i Europa. Her har vi rakt ud til systemerne i Tyrkiet for at hente oplysninger om fangrupperinger, deres typiske modus, hvornår de plejer at ankomme, og det er med fly og med bus, om der er risikofans osv.,« forklarer Peter Dahl.

»Når vi har en profil, laver vi en efterretningsanalyse af kampen. FCK kender vi ret indgående, men det er afgørende, hvilken klub de møder. Trusselsniveauet kan stige mod visse modstandere, og så afgør det samlede billede, hvilket niveau en kamp skal afgøres på.«

FCK tager også helt særlige sikkerhedsforanstaltninger i brug i forbindelse med kampen. Det kan du læse om her.

Kampen mellem FC København og Galatasaray sparkes i gang klokken 21.00, og husk, at du får den bedste dækning af kampen på bt.dk, hvor du får liveblog, karakterer, klumme og reaktioner.

Stem på 2023's største danske sportspræstation herunder – og vær med i konkurrencen om billetter til det storstilede Sport 2023-show, hvor B.T. Guld bliver uddelt.