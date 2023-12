Galatasarays fans bliver tilbageholdt i op til en time efter tirsdagens kamp mod FC København i Parken.

Der vil være en skærpet strafzone omkring Parken i København tirsdag, når FC København møder Galatasaray i Champions League.

Det skriver Københavns Politi på det sociale medie X.

Straffen for visse former for kriminalitet kan stige til det dobbelte i zonen. Det drejer sig om eksempelvis vold, hærværk og grov forstyrrelse af den offentlige orden.

Strafzonen gælder fra tirsdag klokken 15 til onsdag klokken 03.

Samtidig har Københavns Politi givet FCK påbud om at tilbageholde udeholdets tilskuere i op til en time efter den meget afgørende kamp for begge hold.

- Vi håber altid, at det bliver en fredelig aften, når der er fodbold i Parken, men vi må også være ærlige og sige, at vi har erfaringer med visse grupper af tilhængere fra de her to klubber, og der er en risiko for, at der kan opstå uroligheder og slagsmål i forbindelse med kampen.

- Vi håber, at vi med den skærpede strafzone og tilbageholdelsen af udeholdets fans kan lægge en dæmper på gemytterne, så alle de fredelige fodboldfans får sig en god aften, siger ledende politiinspektør Peter Dahl.

Vinderen af tirsdagens opgør kvalificerer sig til slutspillet i Champions League.

Ender kampen uafgjort, tager FCK pladsen videre, medmindre Manchester United slår Bayern München i gruppens anden kamp. I så fald er englænderne videre som toer.

/ritzau/