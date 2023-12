Politiet havde en forholdsvist rolig nat optil det store Champions League-opgør mellem FC København og Galatasaray tirsdag.

Men ikke desto mindre stoppede ordensmagten en bil i nattens mulm og mørke tæt ved de tyrkiske spilleres hotel, Hotel Marriott i København.

Det meddeler Københavns Politi til B.T.

»Vi har standset en personbil klokken 02.08 i nat i nærheden af spillerhotellet,« oplyser Københavns Politi.

»I den forbindelse er to sigtet for besiddelse af ulovligt fyrværkeri.«

Inden store fodboldkampe er det efterhånden blevet en uskik, at hjemmebanefans kører ud mod gæsteholdets spillerhotel for at holde spillerne vågne den halve nat og forstyrre optakten til et vigtigt opgør.

FC København blev blandt andet udsat for det sidste år inden den vigtige Champions League-kvalifikationskamp mod tyrkiske Trabzonspor.

Larmen blev først stoppet klokken 03.30 om natten.

FC København møder Galatasaray i Parken tirsdag aften klokken 21.00. Begge hold kan sikre sig avancement i den prestigefulde turnering i tilfælde af en sejr.

