Slagsange, fyrværkeri og kanonslag.

Det var, hvad FC København og Viaplay-holdet blev budt natten til onsdag som forsmag på Champions League-braget mellem FC København og Trabzonspor.

Journalist og vært Helle Smidstrup var i gang med at arbejde, da larmen begyndte klokken 23 lokal tid.

»Det er først stoppet omkring klokken 3.30,« siger hun til B.T. onsdag.

Trabzonspor fans i Parken tirsdag den 16. august. Foto: Claus Bech Vis mere Trabzonspor fans i Parken tirsdag den 16. august. Foto: Claus Bech

På trods af larmen fra de mange Trabzonspor-fans har hun et godt sovehjerte, og det kom hende til gode under nattens larm.

Selv bor hun på 2. sal og havde vinduer væk fra larmen, men alligevel vågnede hun sporadisk fra de støjende fans.

På samme hotel bor også FC København – dog oppe på 7. sal. Men larmen var intens.

»Jeg vil da håbe, at spillerne har haft ørepropper med,« griner hun.

Tv-værten Helle Smidstrup. Vis mere Tv-værten Helle Smidstrup.

FCKs kommunikationschef, Jes Mortensen, fortalte tidligere i dag til B.T., at de ikke var blevet generet særlig meget. Det kan du læse mere om her.

Allerede ved ankomsten til den tyrkiske by Trabzon kunne man fornemme, at der var et specielt opgør i vente. I aften kan det blive kogende på stadion.

»Det er virkelig sådan en fodboldby, kan man mærke. Der er er fulde huse, og jeg tror virkelig, at de kommer at lave en vild stemning,« afslutter hun.