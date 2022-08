Lyt til artiklen

Det måtte jo komme.

Natten til onsdag, hvor FCK spiller mod Trabzonspor om en Champions League-billet, blev der sunget og fyret fyrværkeri af foran danskernes hotel i Tyrkiet.

Det er et gammelkendt trick at gøre livet surt for gæsterne op til en vigtig kamp, og alle - sportsfolk som ikke sportsfolk - ved, hvor vigtig restitution er.

Scenerne foran hotellet gav indtryk af, at de tyrkiske fans gjorde, hvad de kunne for at frarøve FCK'erne en del af søvnen.

Trabzonsporlu taraftarlar, Kopenhag kafilesinin kaldığı otelin önünde… pic.twitter.com/2EswNo6n1j — SPOR (@yenisafakspor) August 23, 2022

FCK-storaktionær Lars Seier har også delt videoer af udskejelserne fra nattelivet.

Han mener, at de gjorde deres bedste for at larme.

'Men undskyld, gutter. Det kræver mere end fyrværkeri og dytten at slå FCK,' skriver han på Facebook.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra FC København.

Kampen mellem de to mestre står i aften kl. 21, og FCK har et godt udgangspunkt med fra første møde i Parken.

Her vandt københavnerne med 2-1.