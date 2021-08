For få dage siden trillede tårerne ned ad hans kinder.

Han skulle sætte et endeligt punktum på et 21-årigt kapitel af sit 34 år lange liv. Modvilligt.

En kæmpe bombe detonerede, da det blev annonceret, at verdens måske bedste fodboldspiller Lionel Messi måtte forlade FC Barcelona efter alle disse år.

Få dage efter blev han præsenteret som ny Paris Saint-Germain-spiller, men argentineren afslører, at han ikke er den eneste, der har grædt undervejs. Det har hele hans familie.

Lionel Messi og familien skal vænne sig til et nyt hjem i Paris. Her ses de på PSGs hjemmebane, Parc des Princes. Foto: Screenshot Instagram/antonelaroccuzzo Vis mere Lionel Messi og familien skal vænne sig til et nyt hjem i Paris. Her ses de på PSGs hjemmebane, Parc des Princes. Foto: Screenshot Instagram/antonelaroccuzzo

»Da min far kom hjem til huset, fortalte han mig selvfølgelig om det. Jeg var virkelig nede dér,« fortæller Lionel Messi om tidspunktet, hvor han fandt ud af, at han måtte forlade FC Barcelona.

Det fortæller han i et interview med journalisten Guillem Balague for engelske BBC.

»Derefter skulle jeg forberede mig på at fortælle min kone det. Og så græd vi. Men vi måtte samle hinanden op, så vi kunne fortælle børnene det. Vi måtte finde den rigtige måde at sige det på, for i december fortalte vi dem, at vi blev i Barcelona. Vi vidste, hvor hårdt det ville være, specielt for Thiago,« siger Lionel Messi.

PSG-spilleren og Antonela Roccuzzo har tre sønner sammen. Thiago på otte, Mateo på fem og Ciro på tre år.

Messi blev præsenteret i PSG med pomp og pragt. Foto: BERTRAND GUAY Vis mere Messi blev præsenteret i PSG med pomp og pragt. Foto: BERTRAND GUAY

Skiftet til Paris er en stor omvæltning for familien, der altid har boet i Barcelona. Lionel Messi har sågar tidligere kaldt sine børn for 'argentinsk-catalanske'.

Og selvom han tror på, at opholdet i den franske hovedstad nok skal blive en succes – også på familiefronten – lægger han ikke skjul på, at specielt parrets ældste søn formentlig fortsat kæmper med det.

»Thiago kan for eksempel have en tendens til at holde på det hele uden at vise det. Han ser ud til at nyde det lige nu. Men jeg kender ham, han er ligesom mig. Han lider indvendigt uden at vise det. Men jeg ved, at det her ikke er en alvorlig situation. Han vil tilpasse sig,« siger Lionel Messi.

PSGs nye nummer 30 træner med holdet for første gang torsdag.

Der går dog lidt tid endnu, inden han er i kampform og kan spille kamp for Paris Saint-Germain.

