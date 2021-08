Romerlys, slåskampe, vild jubel, store menneskemængder og en ny superstjerne.

Det var, hvad der onsdag stjal showet i Paris, da Lionel Messi blev præsenteret som ny mand i den franske storklub, Paris Saint-Germain.

For her gik flere tusinde PSG-fans nemlig fuldstændig amok, da den argentinske verdensstjerne kom ud og vinkede til den store menneskemængde.

Og én af dem, der havde taget plads foran klubbens hjemmebane, Parc des Princes, var den unge PSG-fan Kader, som B.T. fangede kort efter Messis præsentation.

Lionel Messi hilser på PSG-fansene. Foto: YVES HERMAN Vis mere Lionel Messi hilser på PSG-fansene. Foto: YVES HERMAN

»Man kunne mærke spændingen. Jo tættere, vi kom på, jo mere kunne man mærke tændingen. Folk begyndte at skubbe til hinanden, så de kunne stå forrest for at se ham. Så snart han kom, var det en eksplosion,« siger han og tilføjer:

»Alle begyndte at skrige. Det var utroligt, og jeg kan ikke sætte ord på det. Jeg har aldrig i mit liv oplevet noget lignende.«

Siden klokken syv om morgenen havde han stået i kø for at få et glimt af Lionel Messi. Og det fik han. På tætteste hold endda.

»Jeg fik en plads allerforrest. Og så gjaldt det om at vente, men jeg kunne vente to-tre dage, det havde ikke gjort mig noget. Han er jo verdens bedste spiller,« forklarer Kader.

PSG-fanen Kader. Foto: Frederik Gernigon Vis mere PSG-fanen Kader. Foto: Frederik Gernigon

Argentinerens ankomst til Paris har sendt hele byen på den anden ende, og for Kaders vedkommende er det da heller ingen undtagelse.

»For mig er det surrealistisk og uvirkeligt. Jeg kan stadig ikke tro det, selv om jeg har set ham nu. Bare dét at se ham med en anden trøje end Barcelonas er vildt. Men at se ham med en PSG-trøje. Det havde jeg aldrig forestillet mig i min vildeste fantasi,« siger han og tilføjer:

»Det er en drengedrøm, der går i opfyldelse. Det største, der er sket for klubben. Jeg tror stadig ikke helt på det.«

Lionel Messi skrev tirsdag under med Paris Saint-Germain på en 2-årig kontrakt med mulighed for et års forlængelse.

Kæmpe kaos ude foran Parc des Princes. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON Vis mere Kæmpe kaos ude foran Parc des Princes. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Dermed har han endegyldigt forladt FC Barcelona efter mere end 20 år i klubben.

Messi er blevet kåret til verdens bedste fodboldspiller hele seks gange.

I Paris skal den lille argentiner spille med nummer 30 på ryggen.