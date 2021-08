FC København er blevet en profil fattigere.

For hovedstadsklubben har nemlig solgt forsvarsspilleren Victor Nelsson til tyrkiske Galatasaray.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

»Victor har gjort det flot for FC København, og vi glæder os over, at vi nu kan sende ham videre til et nyt eventyr i en anden stor klub,« siger sportsdirektør Peter Christiansen og tilføjer:

»Det har hele tiden været planen, at Victor skulle afsted, når det rigtige bud kom for FCK og ham økonomisk og sportsligt, og den samlede pakke er fundet nu.«

B.T. kunne tirsdag afsløre, at den 22-årige forsvarsspiller var rejst til Tyrkiet for at forhandle en aftale på plads med storklubben.

Ifølge B.T.s oplysninger sælger FC København den unge dansker for omkring 60 millioner kroner, mens Nelsson har underskrevet en 5-årig kontrakt med Galatasaray.

Galatasaray er historisk set én af de største klubber i tyrkisk fodbold, så det er umiddelbart et spændende klubskifte, Nelsson kaster sig ud i.

I tyrkisk fodbold kan Nelsson komme ansigt til ansigt med en anden tidligere FCK'er, Andreas Cornelius, som netop er skiftet til Trabzonspor.

Det blev til to sæsoner for Nelsson i FCK, som hentede ham hos ligakonkurrenterne FC Nordsjælland i sommeren 2019.

Stopperen har optrådt 87 gange for FCK i sine to år i klubben.