Der kan meget vel være en ny legekammerat på vej til Kasper Schmeichel i Leicester.

Og denne gang er det en dansk én af slagsen.

For ifølge flere engelske medier – heriblandt The Athletic – er Jannik Vestergaard angiveligt tæt på at skifte til den engelske topklub.

Mediet skriver således, at Southampton har accepteret et bud i omegnen af 130 millioner kroner og dermed sagt ja til, at den 29-årige forsvarsspiller kan forhandle de personlige detaljer på plads med Leicester.

Jannik Vestergaard (forrest) er angiveligt på vej til Leicester. Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Jannik Vestergaard (forrest) er angiveligt på vej til Leicester. Foto: ANDREW COULDRIDGE

En forhandling, som ifølge The Telegraph er gået i gang i det engelske.

Samme medie skriver videre, at danskeren efter sigende allerede skulle have fortalt sine holdkammerater i Southampton, at han er på vej videre.

Derfor forventes skiftet da også at blive en realitet én af de kommende dage, lyder det videre.

Den normalt velinformerede italienske transferjournalist Fabrizio Romano har da også allerede meddelt på Twitter, at et skifte er meget, meget tæt på.

'En aftale er på plads, og skiftet bliver snart officielt,' skriver han.

Jannik Vestergaard har kun et år tilbage af sin nuværende kontrakt med den engelske Premier League-klub, og derfor skal han sælges nu, hvis Southampton skal have penge i kassen for den danske landsholdsspiller.

Den næsten to meter høje dansker har spillet 79 kampe for Southampton, siden han kom til klubben i sommeren 2018.