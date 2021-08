Der er jubel i Paris og gråd i Barcelona.

For Lionel Messis skifte til Paris Saint-Germain har nemlig sparket godt og grundigt til fodboldmagten rundt omkring i Europa.

Efter mere end 20 år i samme klub, har den lille argentiner vinket farvel til FC Barcelona, som dermed ikke blev den eneste klub i Europa, han nåede at repræsentere i karrieren.

Men spørger man den tidligere landsholdsspiller Per Frimann, er Messis skifte ikke ligefrem noget, der vækker glæde hos ham.

59-årige Per Frimann. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg er ked af det, må jeg indrømme. Det her med, at en spiller har haft en historie med én klub i så lang tid og så afslutter karrieren samme sted. Det ser vi så sjældent i europæisk fodbold,« siger den 59-årige fodboldekspert i onsdagens optaktsstudie på TV3+.

Paris Saint-Germains nye stjerne har med ét gjort den franske storklub til den helt store bejler til Champions League-trofæet den kommende sæson.

Ja, faktisk alt for store favoritter, forklarer Per Frimann videre:

»Det kan godt bekymre mig lidt, at de traditionelle klubber som Real Madrid og FC Barcelona nu begynder at falde fra i toppen. Det fjerner noget af spændingen, og hvor de førhen var magtfaktorer, der sad på CL-tronen, kommer det nu til at blive forandret de kommende år.«

34-årige Lionel Messi har skrevet under på en aftale med PSG, der løber indtil sommeren 2023 – dog med muligheden for et års forlængelse.

