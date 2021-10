Den spanske angriber Diego Costa har ikke fået den bedste start på sit brasilianske fodboldeventyr.

Men denne gang er der dog ikke tale om problemer på banen.

For ifølge adskillige fodboldmedier verden over – eksempelvis spanske Marca og franske L'Equipe – er den 32-årige fodboldspiller nemlig blevet centrum for en politiefterforskning i Brasilien.

Costa skiftede i sommer tilbage til Brasilien, hvor han er født, for at tørne ud for storklubben Atlético Mineiro, men torsdag blev det fodboldeventyr for en stund forstyrret.

Det skete, da lokal politi foretog en politiaktion hjemme hos den tidligere landsholdsspiller, hvor man ledte efter beviser i en sag om hvidvaskning.

Ifølge lokale medier er Diego Costa kommet i politiets søgelys i forbindelse med en ulovlig betting-hjemmeside, som han skulle være økonomisk involveret i.

Hele sagen har efter sigende en direkte relation til en kriminel organisation i det sydamerikanske land.

Torsdagens aktion fandt angiveligt sted hele syv steder i landet.

Politiet i Brasilien har på nuværende tidspunkt ikke bekræftet, at der er tale om netop Diego Costa, men de lokale medier har talt med kilder tæt på sagen, lyder det.

Hele sagen skulle angiveligt have været i gang siden marts, hvor betting-hjemmesiden for første gang fangede politiets opmærksomhed.

Hverken Atlético Mineiro eller hovedpersonen selv har kommenteret sagen.

Diego Costa har tidligere spillet i store klubber som spanske Atlético Madrid og engelske Chelsea.