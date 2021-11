Den tyske storklub Bayern München går hårdt til fem uvaccinerede spillere i truppen, der nu kan se frem til at blive ramt på pengepungen.

Ifølge mediet Bild gælder det stjernerne Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting og Mickaël Cuisance, som alle ikke er blevet vaccineret imod covid-19.

Spillerne blev kaldt til møde torsdag med klubbens ledelse. Og her gjorde Bayern det klart over for spillerne, at de ikke får løn, mens de er i karantæne.

Det kommer i første omgang især til at ramme Kimmich, der sammen med Gnabry og Musiala kan se frem til punge ud. De tre spillere har været i coronakarantæne efter at have været i nærkontakt med holdkammerat Niklas Süle, der blev testet positiv tidligere på måneden.

Kimmich er kommet i problemer. Foto: VALDRIN XHEMAJ

Kimmich, der har været meget i vælten i Tyskland grundet sit manglende stik, missede endda det seneste opgør mod Augsburg, fordi han måtte tage en ny karantæneperiode efter igen at have været nærkontakt med en smittet.

For Kimmich betyder det helt konkret, at han kan vinke farvel til to ugers løn svarende til 768.000 euro - cirka 5.7 millioner kroner.

Desuden blev de fem spillere ifølge Bild oplyst om, at man overvejer at isolere dem fra den øvrige trup under træninger, så længe de ikke er vaccineret. Kravene skulle have overrasket de fem spillere, der blot havde forventet endnu en opsang omkring vaccinen, men Bayerns modsvar kommer angiveligt med fuld opbakning fra den resterende trup, der altså er vaccineret.

Ifølge mediet gjorde ledelsen det klart, at vaccinen er et frit valg for spillerne, men at Bayern ligeledes har ret til at tilbageholde lønnen under karantæneperioder, hvis de nægter at tage stikket. Bayern tabte fredag 1-2 til Augsburg på mål af blandt andre danske Mads Pedersen.