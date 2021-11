Han vandt guldmedaljer på stribe og blev nærmest et ikon ved para-OL.

Oscar Pistorius tog verden med storm. Manden, der blev kendt som ‘Blade Runner’, fordi han mangler begge underben, slog for alvor sit navn fast på den allerstørste sportsscene.

Det lugtede af én stor succeshistorie om den populære sydafrikaner, hvis liv dog tog en markant drejning. Og i stedet for at jagte medaljer, går han i dag efter en prøveløsladelse.

Tiden skal skrues tilbage til den 14. februar 2013, da politiet i Pretoria i Sydafrika midt om natten blev kaldt ud til Pistorius’ hjem. På badeværelset lå hans kæreste, modellen Reeva Steenkamp. Dræbt af fire skud i hovedet.

Og pistolen var affyret af sportsstjernen, hvis historie på et splitsekund gik fra at handle om stjernestatus til et langt og igangværende kapitel om absolut tragedie.

Pistorius, der voksede op i et kristent hjem og mistede sin mor, da han var teenager, blev pludselig en hovedperson i en brutal drabssag. Ham, der ellers i 2004 havde kastet sin kærlighed på løb og gjorde karriere med raketfart, efter han fik sine løbeproteser.

Ved OL i Athen i 2004 fik han bronze i 100 meter og guld i 200 meter.

I Beijing i 2008 hentede han intet mindre end tre guldmedaljer, og i London fire år senere hentede han to, blot nogle måneder inden den mest dystre tid i hans livshistorie startede den nat, hvor han gik hen mod sit badeværelse, satte fingeren på sin pistols aftrækker og sendte verden i chok.

Pistorius med sin guldmedalje ved OL i 2012. Foto: EDDIE KEOGH

Pistorius lagde aldrig skjul på, at det var ham, der skød Reeva Steenkamp. Men han forklarede, det var sket i selvforsvar, efter han omkring klokken tre om natten i sit hjem havde hørt lyde på badeværelset og troede, det var en indbrudstyv.

Han forklarede, han havde hvisket til Reeva Steenkamp, som han troede sov ved siden af ham, at hun skulle ringe til politiet, hvorefter han tog sit våben og gik fra soveværelset.

Siden startede retssagen med massiv mediedækning, ligesom dystre historier begyndte at se dagens lys. Historier om, at den ellers så vellidte sportsstjerne blandt andet havde et ekstremt temperament bag facaden.

I retten kom det frem, at Reeva Steenkamp havde sendt en sms til ham, tre uger inden hun mistede livet.

'Jeg er bange for dig nogle gange, når du vrisser ad mig,' skrev hun, ligesom det fremgik, at Pistorius var jaloux anlagt. Han havde en besiddertrang og kunne blive meget vred.

Noget, ekskæresten Samantha Taylor også fortalte i BBC-dokumentaren om ‘Blade Runner’, der udkom sidste år. De to var kærester i halvandet år, men det var turbulent. Efter OL i 2012 tog de en beslutning om at give forholdet en sidste chance, men Pistorius havde fået en ny og anderledes vennekreds, der gjorde det svært.

Hun så grimme sider af ham. Især, når han blev gal. Hans temperament kunne koge, og han havde en pistol. Under skænderier frygtede Taylor, den ville gå af.

De gik fra hinanden lige inden en prisuddeling, hvor hun hjemmefra kunne se Pistorius på den røde løber med Reeva Steenkamp. Kvinden, der få måneder senere blev skudt i Pistorius’ hus.

Pistorius og Reeva Steenkamp på den røde løber i november 2012. Foto: LUCKY NXUMALO

Den sydafrikanske atletikstjerne brød flere gange sammen i retten, imens han fastholdt, det var et uheld. At han skød i panik. Men anklageren troede ikke på ham og hævdede i stedet, at Reeva Steenkamp efter et skænderi flygtede og gemte sig på badeværelset, hvilket ifølge ham fik Pistorius til at skyde i ren jalousi.

At parret skændtes, fortalte vidner da også efter natten, hvor atleten uden sine proteser gik mod badeværelset. En nabo fortalte, hvordan vedkommende hørte en kvinde skrige og derefter råbe efter hjælp, inden der var en lyd af skud.

Detaljegraden var voldsom, da retten forsøgte at finde frem til sandheden. Voldsomme billeder af Reeva Steenkamp blev vist frem, billeder, Pistorius ikke selv havde lyst til at se på. Blandt andet et, der viste modellens hoved, efter hun var blevet skudt. Man kunne se alt.

Familien havde dog givet grønt lys til at vise det brutale billede, formentlig for at det kom frem i lyset, hvad deres datter var udsat for.

»Ellers havde folk aldrig fået at vide, præcis hvad han gjorde. Man kan jo sagtens sige: 'Jeg greb mit våben og skød hende'. Men hele baghovedet var skudt af,« fortalte anklageren i BBC-dokumentaren ‘The Trials of Oscar Pistorius’, der kom ud i februar 2021.

Psykiatere fastslog i 2014 efter en mentalundersøgelse, at Pistorius ikke var mentalt forstyrret den nat, han skød, efter en psykiater havde fortalt, at Pistorius led af angst. Beviserne mod ham havde også hobet sig op.

Ud over vidnernes udsagn om skænderier og diskussioner kunne en læge konkludere, at Steenkamp havde spist to timer før drabet. Dermed var parret ikke gået i seng klokken 22, som Pistorius havde påstået tidligere.

Gennem internethistorik kunne de i den forbindelse også se, at Pistorius var på nettet klokken lidt over to om natten, og undersøgelser viste, at badeværelsesdøren var låst indefra, hvilket indikerede, at Reeva Steenkamp var flygtet eller gemte sig derude.

En del af Oscar Pistorius' forsvar i retten var at vise sin skrøbelighed uden benproteser. Foto: SIPHIWE SIBEKO



I september 2014 blev Pistorius fundet skyldig i uagtsomt manddrab og blev først idømt fem års fængsel, da man mente, forklaringen om indbrudstyven var troværdig.

Han blev desuden udelukket fra de paralympiske lege i Rio i 2016, da det blev besluttet, at han tidligst kunne konkurrere igen i 2019.

Efter et års afsoning blev han overført til en opsigtsvækkende og luksuriøs husarrest med pool, træningscenter og en gæstehytte, inden ankesagen sendte ham i Højesteret i 2015.

Her blev Pistorius erklæret skyldig i mord, og i 2017 blev straffen skærpet. 13 års fængsel lød den endelige dom, som Reeva Steenkamps forældre mener, han skal afsone helt til den sidste dag.

Præcis hvad der skete, ved Oscar Pistorius kun selv. Og det er det bundærlige svar, Reeva Steenkamps forældre har jagtet, lige siden sagen så dagens lys.

For nylig har de udtalt sig igen, fordi de står over for et potentielt møde med den drabsdømte sportsprofil.



»Han har aldrig vist anger, og vi tror ikke på den historie, han er kommet med. Vi ved ikke, hvordan det endte der. Vi vil have sandheden. Han skal afsone hele sin dom og betale for det, han har gjort. Og det er, hvad vi forventer sker. Det er ikke kun det, at hun har mistet livet. Hele hendes fremtid lå foran hende. Hun blev ikke gift, vi har ikke børnebørn, hun får aldrig en brudekjole. Hun fik ingenting. Han tog alt væk fra os, og det er ting, der er vigtige for os. Alle de ting, hun aldrig fik,« har June Steenkamp for nylig fortalt i ‘Good Morning Britain’.

Tilbage i 2014 fortalte hun i sin bog, hvordan Pistorius var pistolglad, arrogant, patetisk og grisk. Og nu er hun tvunget til at tale om ham igen.

Reeva Steenkamps forældre, June og Barry Steenkamp, i retten den 15. oktober 2014. Foto: POOL

For Oscar Pistorius vil prøveløslades, og processen er sat i gang. Den indebærer, at han skal deltage i det, der kaldes ‘restorative justice’ – på dansk ‘genoprettende retfærdighed’.

Noget, der betyder, at han altså formentlig skal møde Reeva Steenkamps forældre som et led, efter han har afsonet halvdelen af sin straf.

Barry Steenkamp, der har kæmpet med sit helbred siden datterens død, fortæller, at han altid gerne har villet se Pistorius i øjnene igen en dag. Men det er hårdt at få rippet op i det hele.



»Det gør det ikke nemmere, det gør det faktisk sværere. Og det er noget, vi skal igennem endnu engang. Hvad skal man sige? Det er faktisk forfærdeligt,« siger Barry Steenkamp.

Selv hvis Pistorius mødes med Steenkamp-parret, er der dog ikke garanti for, at han bliver prøveløsladt, da også andre faktorer spiller ind i beslutningen. Blandt andet skal myndighederne have rapporter om Pistorius fra både medarbejdere i fængslet og andre eksperter.

Skulle Pistorius få godkendt en prøveløsladelse, skal han ‘afsone’ resten af sin straf derhjemme, hvilket betyder, at han ofte skal melde ind til fængslet i Johannesburg.

Familien til OL-stjernen har allerede udtalt, at han med al sandsynlighed ikke vender tilbage til sporten. I BBC-dokumentaren fra februar kunne en besøgende i fængslet også fortælle, det dels er begrænset, hvor meget Pistorius har kunnet træne, og så var han ifølge personen begyndt at ryge.

Derudover forsvandt hans sponsorer, i takt med at sagen så dagens lys, og man regner bestemt ikke med, han ville kunne tiltrække nogle stærke igen.