En unavngiven spiller fra den parisiske storklub PSG blev tirsdag aften røvet af en prostitueret.

Det skriver mediet Le Parisien.

Spilleren var på vej i bil gennem den store park Bois de Boulogne, men da han holdt for rødt i en kryds, gik det galt. Her skulle en prostitueret ifølge mediet have udnyttet muligheden til at få adgang til bilen. Her stjal vedkommende spillerens telefon og pung, som lå tydeligt fremme på passagersædet.

Herfra blev spilleren truet til at køre til en specifik lokation i bytte for telefonen – hvilket han så gjorde. Tyven slap dog af sted med pungen, der ifølge mediet havde omkring 200 euro (1.500 kroner, red.).

Politiet fik anmeldelsen omkring klokken 20.

Det er langtfra første gang, at en spiller fra PSG bliver udsat for røveri. Neymar, Angel Di Maria og Marquinhos har blandt flere prøvet at komme hjem til et hus tømt for værdier efter en kamp med storholdet.

Der er desuden masser af drama i klubben for tiden, hvor den argentinske profil Mauro Icardis privatliv skaber overskrifter dag efter dag. Problemerne i kærlighedslivet med konen og agenten Wanda Nara har holdt Icardi ude af både kamp og træning.

Men nu tyder noget på, at der måske – kun måske – er en ny udvikling i dramaet.