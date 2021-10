»Hvem er bedre end ham?« spørger Liverpool-træner Jürgen Klopp.

»VI behøver ikke at tale om, hvad Messi og Ronaldo har gjort for verdensfodbolden, og deres dominans. Men lige nu er han den bedste.«

Det fortæller han til engelske BT Sport efter kampen mod Watford, hvor Mohamed Salah igen, igen – igen – var i hopla.

Blandt andet scorede han et helt fabelagtigt mål, som nu kan være med til at udmønte sig i en – mildest talt – MEGET lukrativ kontrakt til den egyptiske stjerne. Du kan se målet i toppen af artiklen.

Mohamed Salah gjorde Watford-spillerne mere end bare rundtossede i lørdagens kamp. Få sekunder efter dette billede scorede egypteren et magisk mål. Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Mohamed Salah gjorde Watford-spillerne mere end bare rundtossede i lørdagens kamp. Få sekunder efter dette billede scorede egypteren et magisk mål. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Ifølge The Mirror fløj den 29-årige spillers agent, colombianske Ramy Abbas, til London lørdag for at se Salah tørne ud mod Watford. Men det var også for at arbejde på stjernens fremtid.

I skrivende stund tjener Mohamed Salah i omegnen af 1,76 millioner kroner – eller 200.000 pund – på en kontrakt, der udløber i sommeren 2023.

Derfor er Liverpool rettidigt ude for at forlænge manden med nummer 11, som har scoret ti mål i ti kampe i denne sæson. Og med det vilde niveau, han har lagt for dagen, siden han skiftede til den engelske klub, kan han se frem til mere end en fordobling af den nuværende løn.

Således bliver der angiveligt forhandlet om en løn på 500.000 pund – svarende til svimlende 4,4 millioner kroner – om ugen (!!) til Mohamed Salah.

Det fremgår ikke, hvor lang tid den eventuelle kontraktforlængelse lyder på.