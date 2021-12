Christian Eriksens dage i Inter kan være talte om kort tid.

Længe har det stået klart, at karrieren ikke kan fortsætte i Italien, hvor reglerne foreskriver, at danskeren ikke kan spille på grund af den ICD-enhed, han fik indopereret efter sit kollaps i Parken under EM i sommer.

Og nu skiver den store italienske avis Gazetta dello Sport , at Eriksens agent Martin Schoots i disse timer er i Milano. Ifølge B.T.s italienske kilder er der et møde i dag, torsdag, mellem agenten og klubben, hvor der skal findes en løsning for fremtiden.

Her lyder det på velinformerede røster, at Eriksen så tidligt som i dag kan være fortid i Inter - hvis ikke i de kommende dage. Danskeren har kontrakt frem til 2024, og indtil videre har italienerne fået dækket hans løn via forsikringer som følge af danskerens hjertestop. Men fremadrettet er en skilsmisse uundgåelig, så derfor skal vilkårene for en fælles afsked forhandles på plads.

Eriksens fremtid kan falde på plads inden længe. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Eriksens fremtid kan falde på plads inden længe. Foto: Mads Claus Rasmussen

Nyheden er begyndt at sprede sig på sociale medier, hvor Inter-fans takker Eriksen for sin tid i klubben, han kom til i januar 2020 fra Tottenham.

Spørgsmålet er så herfra, hvad fremtiden byder for danskeren, hvis han ønsker at fortsætte karrieren. I hvert fald har OB meldt sig klar med åbne arme.

Det er blot et par uger siden, at B.T. kunne afsløre, at Eriksen igen var i gang med at genoptræne på OB's baner efter aftale med klubben, han repræsenterede fra 2005 til 2008, inden skiftede til Ajax Amsterdam.

Og kontakten mellem Eriksen og hjerteklubben har været god i den seneste tid, lød det fra Enrico Augustinus, der er direktør i selskabet bag OB.

»Vi har en god relation til Christian. Vi har løbende sms-kontakt, og det er fint, han kan træne i Ådalen. Men vi lægger ikke en kontrakt på bordet, før han beslutter, om han vil spille fodbold igen,« sagde Augustinus, der tilføjede:

»Selvfølgelig er der plads til Christian i OB, hvis han beslutter sig for at spille fodbold igen.«

Også Ajax Amsterdam er blevet nævnt som en mulig destination for Eriksen, hvis han fortsætter karrieren.

I første omgang skal der findes en løsning med Inter. Og den lader til at være lige på trapperne.