Udskyd alle kampene.

Det er den kontante udmelding fra Brentfords danske træner Thomas Frank, der ikke mener, at tiden er den rette til at spille fodbold.

Coronavirus hærger nemlig blandt de engelske Premier League-klubber og ikke mindst i danskerklubben Brentford, hvor der lige nu er 13 smittetilfælde blandt spillere og stab.

»Vi mener, at man bør udskyde hele Premier League-runden, der skulle have fundet sted i weekenden,« siger Thomas Frank ved et pressemøde torsdag.

»Covid-19-tilfældene springer loftet i alle Premier League-klubberne, og det skaber problemer for alle.«

Manchester United og Watford er to andre klubber med rigtig mange tilfælde, ligesom Tottenham også er blandt de ramte.

»Hvis man udskyder denne her spillerunde og den kommende runde i Ligacuppen (som spilles i næste uge, red.), giver det fire eller fem dage til alle, så man kan bryde smittekæderne og få dæmpet situationerne på træningsanlæggene,« mener Thomas Frank.

Brentford skulle have spillet mod Manchester United tirsdag aften, men kampen blev udskudt grundet de mange coronatilfælde i klubberne.

Bliver kampene den kommende weekend også rykket, bliver kampen mellem danskerklubben og Southampton, der oprindelig skulle spilles lørdag klokken 16, altså rykket til en senere dato.