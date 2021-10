Den tyske fodboldsuperstjerne Mats Hummels tilbragte øjensynligt en vidunderlig weekend i København.

Den 32-årige eksverdensmesters Instagram-profil afslører, at han sammen med kammeraten Johannes Mösmang var på Michelin-restauranten Geranium, på burgerparadiset Gasolin Grill, på Nomas burgerbar Popl og på kendis-cafeen Café Victor.

Men det var angiveligt ikke kun gastronomien, der havde lokket Dortmund-stjernen til den danske hovedstad.

Tyske Bild skriver, at Hummels, der for tiden er ude med en skade, brugte sin lørdag aften på natklubben 'Museo' i det indre København. Og det bekræfter et billede fra diskotekets Instagram-profil også.

Og her skulle han – ifølge det tyske medie – have danset tæt og kysset med den danske influencer Stefanie Vasilopoulou Brigon.

Brigon er født og opvokset i Grækenland, men har boet i Danmark, siden hun var 13.

Sociale medier afslører, at hun også var til stede på Museo i weekenden. Ved noget om sagen, så skriv til B.T på 1929@bt.dk

Mats Hummels er officielt stadig gift med sin kone Cathy – men flere tyske medier beretter, at parret er separeret.

Hummels er én af tidernes bedste tyske midterforsvarere. 76 gange har han trukket den tyske landsholdstrøje over hovedet, og han spillede en stor rolle, da Tyskland i 2014 triumferede ved VM i Brasilien.

På klubplan har han spillet for de to store tyske klubber – Bayern München og Borussia Dortmund.