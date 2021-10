Gourmetrestaurant, hipster-burgere, lækker brunch, Nyhavn og cykeltur i Københavns gader.

Der er ingen samlle steder, når den tyske verdensmester Mats Hummels holder friweekend i Danmarks for tiden solbeskinnede og ganske Instagram-venlige hovedstad.

Fodboldstjernen er i Københavns denne weekend, hvilket han dokumenterer flittigt på sin Instagram-profil, som har 3,5 milioner følgere.

Her kan man blandt andet se, at Hummels, som er en af Tysklands største sportsstjerner, i aftes var i Parken, men det var altså ikke umiddelbart for at inspicere forholdene i FC København.

Formålet for Hummels' besøg i Parken var en tur på Michelinstjerne-restauaranten Geranium, som har til huse i Parken, med sin kammerat Johan Mösmang, som er ansat i fodboldstjernens tidligere klub, Bayern München.

Foruden Geranium-besøget har Hummels og kammeraten blandt andet været forbi den populære brunchcafé Wulff & Konstali på Amager og Gasoline Grill-burgerbaren i Indre By, mens de har hygget i København.

32-årige Hummels spillede i Bayern München fra 2016 til 2019. I dag spiller han i Borussia Dortmund, hvor han også fik sit gennembrud som ung forvsvarer.

Han gjorde comeback for det tyske landshold, som han vandt VM med i 2014, tidligere i år. han er dog skadet for tiden, og er ikke med i landsholdssamling i denne uge, hvorfor han så i stedet har kunne finde plads til en lille københavnertur.