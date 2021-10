Det stak heeeeelt af, da stjernerne gjorde deres entré.

Det kan efterhånden ikke gå vildt nok for sig, når boksestjernerne træder frem i rampelyset inden et af de store boksebrag.

Det så vi igen bevis på i nat, hvor Tyson Fury og Deontay Wilder skulle i ringen til et af året største bokseevents i T-Mobile Arena i Las Vegas, fighten om verdensmesterskabet hos forbundet WBC.

Vi taler pels, diamanter, rappere, gladiatorer, slaver og rock og rap for fuld udblæsning. Se bare med i videoen herover.

Foto: STEVE MARCUS

Første mand ud af omklædningsrummet var Deontay Wilder, iført en gigantisk orange-rød maske beklædt med pels og ædelstene og pyntet med kæmpe halskæder.

Omkring sig i indmarchen havde Wilder et kæmpe entourage af hårdtslående typer, blandt andet en rapper, som forsøgte at mime til Loaded Lux’s rapsang 'Till This Day'.

Hele hurlumhejet var angiveligt inspireret af den 35-årige boksestjernes nigerianske rødder. Jamen, så siger vi det...

Next up: Tyson Fury. Den britiske 'The Gypsy King' gør intet halvt. Heller ikke sin indmarch. Her var der dømt gladiatorglam ala Las Vegas for alle pengene.

Foto: STEVE MARCUS

Først en muskuløs dansende slavefyr, herefter fulgte en trommekriger og så Tyson Fury selv, som var omgivet af græske - eller var det romerske krigere? - af begge køn.

Musikken: AC/DC - selvfølgelig. Eller noget.

Hvem der vandt det første slag må andre bedømme, men oppe i ringen var det Tyson Fury, der blev den store.

Efter 11 intense omgange sendte han Wilder i kanvassen for tredje gang, og så var VM-bæltet hans.