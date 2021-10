Som fodboldspiller var Lars Windfeld ofte med til at redde kastjanerne ud af ilden i gennem en årrække som målmand for AGF.

Men i øjeblikket befinder han sig på dybt vand sammen med AGF-næstformand Jesper Ørskov.

Begge var en del af ledelsen i den konkursramte virksomhed Titus Olie og Gas. Senest valgte over 300 utilfredse investorer at stævne de to for over 300 millioner kroner, og nu skriver Finans, at kurator Søren Christensen Volder fra advokatfirmaet Bech-Bruun også har stævnet Windfeld og Ørskov.

Det sker på baggrund af en gennemgang af pengeoverførsler op til konkursen i maj 2020.

Foto: Ernst van Norde Vis mere Foto: Ernst van Norde

Finans skriver, at det konkret drejer sig om 1,7 millioner kroner, der stik imod reglerne, er blevet ført ud af virksomheden op til konkursen.

Investorerne har tidligere forklaret, at man ikke mener, at konkursen hænger sammen med kaosset på oliemarkedet som følge af coronakrisen.

Den forklaring har Lars Windfeld ellers tidligere fremhævet som nerop årsagen.

Investorerne riskerer et tab på op mod 500 millioner kroner.

Overfor Finans afviser Jesper Ørskov beskyldningerne fra kurator, og det gjorde han også, da søgsmålet fra investorerne så dagens lys.

»Vi kan ikke anerkende, at vi er ansvarlige for, at investorerne har lidt et tab. Kravet om det afvises pure. Jeg er ikke det mindste nervøs for den her stævning,« lød det dengang over for B.T. Aarhus.

Jesper Ørskov har været næstformand i AGF siden 2012, mens Lars Windfelds seneste rolle i klubben var som direktør.

En rolle, han stoppede i tilbage i 2009.