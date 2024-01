Martin Braithwaite er tilbage på scoringstavlen med ild i støvlerne.

Angriberen er manden, der overstråler alle andre i La Liga 2, og med to mål i weekendens sejr bragte han sig op som topscorer i ligaen.

11 gange har han fået nettet til at blafre i denne sæson for Espanyol, og dermed har danskeren en stor andel i klubbens kamp om at rykke op igen. Der er kun et point op til andenpladsen, der giver en plads i La Liga i næste sæson.

»Jeg arbejder altid hårdt for at forbedre hver en detalje i mit spil, så det er dejligt at se, når man bliver betalt tilbage for sit hårde arbejde. Jeg føler mig ekstremt skarp, og jeg er glad for at hjælpe klubben til succes, men der er stadigvæk mange kampe. Vi skal have gjort arbejdet færdigt,« siger Martin Braithwaite, som i sommer kom i modvind.

Martin Braithwaite er overbevist om, at han kan gøre en forskel for Danmark til EM. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Som en af få spillere i Espanyol havde han overstået en sæson med personlig succes, og han havde lavet 10 mål i den bedste række for en nedrykker.

Der blev skabt en masse ballade, fordi Martin Braithwaite ønskede at spille på højeste niveau, og derfor ville han gerne skifte klub, men Espanyol ville ikke lade ham smutte.

»Jeg har ikke lyst til at rive op i den historie, men jeg har et fantastisk forhold til fansene, og i samarbejde med klubben ser vi fremad. Espanyol blokerede flere skifter for mig, fordi klubben mente, at jeg er spilleren, der kan gøre en forskel i denne sæson, hvor vi skal rykke op, og det måtte jeg acceptere. Det synes jeg også, at mine præstationer har vist, at jeg har gjort.«

»Det handler om at være til stede i nuet, og man skal ikke lade sig påvirke af fortiden. Jeg er fuldt fokuseret på opgaven og er sikker på, at jeg til sommer igen spiller topfodbold.«

Det gjorde han også i en lang periode for det danske landshold, som han har optrådt for 69 gange, og der er ingen tvivl om, at han savner at komme tilbage på Kasper Hjulmands hold.

Han ikke bare savner det, han regner også med, at præstationerne fortsætter i samme spor, så han kommer tilbage blandt Danmarks bedste.

Målet er EM til sommer. Og tager man et blik på det netop afsluttede landsholdsår, ligger Braithwaite højt på listen over de bedst præsterende danske spillere.

»Jeg skal tilbage, det er et must for mig. Det er det, jeg arbejder for hver dag. Jeg ved fra alle slutrunder, der har jeg præsteret. Statistisk set leverede jeg også gode præstationer til VM, selv om slutrunden var en stor skuffelse. Jeg fik ikke spilletid i den første kamp, kom så ind i pausen mod Frankrig og gjorde det så godt, at jeg startede inde i den sidste kamp mod Australien. Jeg var heller ikke dårlig i den kamp, men vi havde ikke scoret, og der skulle prøves noget andet fra Kaspers side, hvilket jeg forstår,« siger han og tilføjer:

Martin Braithwaite har ikke været med på landsholdet siden september. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Jeg prøver altid at reflektere over mine egne præstationer, og jeg ved, at det mentale aspekt er sindssygt vigtigt. Især til en slutrunde. Man skal kunne slå til i momentet, og det ved jeg, at jeg vil kunne gøre til EM, ligesom jeg altid har gjort i de momenter, hvor presset er størst,« siger Braithwaite, der udviser stor respekt for landstræner Kasper Hjulmand.

»Jeg har løbende dialog med ham og Peter Møller. De er to rigtig gode fyre, der vil det bedste for landsholdet og dansk fodbold. Med vores erfaring fra tidligere slutrunder har det vist, hvor vigtigt det er, at man er mentalt klar fra første kamp, og der er ikke tid til bruge en-to kampe til at spille sig varm ved sådan en turnering.«

»Omgivelserne og presset er anderledes ved en slutrunde, og man kan være nok så god en spiller, men hvis man ikke har styr på nerverne, så kan man ikke præstere. Et godt eksempel er, at vi på papiret var et bedre hold end Tunesien (under VM, red.), men de var upåvirket af omgivelserne, og det fortæller noget om det mentale aspekt i højt pressede situationer.«

»Jeg elsker presset og forventninger, det er der, hvor jeg præsterer bedst. Jeg er ikke tvivl om, at Kasper ved, hvad jeg står for. Kasper er en virkelig dygtig træner og meget analyserende i sin tilgang, hvor han vil forbedre alting ned til mindste detalje, og jeg er helt sikker på, at han har en fantastisk plan klar til EM,« lyder det fra Martin Braithwaite.

Som ellers ikke er blevet udtaget siden september. Heller ikke selv om han i den efterfølgende periode scorede fire mål i fire kampe.

»For mig er det vigtigste at kigge på, hvad jeg selv kan kontrollere, og det er, hvordan jeg arbejder i min hverdag og med mine præstationer på banen. Man skal være ydmyg i sin tilgang til at forbedre sig, men man skal have et positivt mindset og en kæmpe tro på egne evner.«

»Hvis du ikke tror på dig selv, hvordan skal andre folk så kunne tro på dig? Det betyder også, at jeg ser meget positivt på min deltagelse til EM. Vi har en fantastisk landstræner med en stor tiltro på tingene, og vi har altid delt samme mindset. Han vil vinde den slutrunde, det er sådan, man skal være, og jeg tror på, at vi kan gøre det med mig som en del af holdet,« lyder det fra Martin Braithwaite.

Angriberen slår fast, at han føler, at han har efterladt et positivt aftryk ved de slutrunder, han har været med til. Ved EM var han statistisk set den spiller, der ifølge WyScout var blandt dem med højest antal succesfulde driblinger, flest afslutninger og også flest skud på træværket.

Danskeren er topscorer i La Liga 2. Foto: Toni Albir/EPA/Ritzau Scanpix

»Ved VM 2018 spillede jeg mig som nævnt i startelleveren undervejs i slutrunden, efter alle medier havde spået mig til at være en bobler til overhovedet at være med, og samme medier sagde efter vores testkampe, at jeg burde være starter i vores første kamp mod Peru.«

»Der går jeg tilbage til vigtigheden af at holde al ekstern støj ude og holde fokus på éns egen målsætning. For jeg sagde i hele optakten, at jeg så mig selv som starter, og i sidste ende endte det med den vision, som jeg havde for mig selv.

»Til EM 2021 gjorde vi det alle fantastisk, og til VM i Qatar blev jeg ikke brugt i den første kamp. Og man kan jo vælge at have ondt af sig selv i sådan en situation, men sådan er jeg ikke lavet. Jeg blev ved med at klø på, da jeg ved, hvor vigtigt det er at være klar, når der bliver peget på én. Og så kom min chance mod Frankrig altså, hvor jeg også var tæt på at score, men ramte stolpen. Som starter eller indskifter tror jeg på, at min erfaring og mentale styrke kan gøre stor forskel og hjælpe os med at opnå vores mål til EM, hvilket er at tage den pokal til Danmark.«

Martin Braithwaite siger også, at han ikke tænker på et scenarie, der hedder, at han ikke skulle blive udtaget til EM-truppen.

»Overhovedet ikke, sådan tænker jeg slet ikke. Jeg ser i mit hoved, hvordan jeg gerne vil have tingene til at gå og arbejder så derefter. Jeg ser mig selv synge nationalsang på banen og juble efter mine scoringer med alle de mange fans i rødt og hvidt, som vil være til stede i Tyskland.«

Han anerkender dog også, at der skal komme flere landsholdsmål fra hans fødder, hvis han skal blive et nyttigt kort for Hjulmand, for det er alt for lang tid siden, at han har scoret i rødt og hvidt.

»Efter EM fik jeg desværre en skade, som holdt mig væk fra landsholdsfodbold i et år, hvor andre spillere også gjorde det fantastisk. Jeg er den første til at kigge mig selv i spejlet, når tingene ikke lykkes. Men jeg scorer mange mål til daglig, og det er bare et spørgsmål om at blive ved med at klø på, og jeg har ingen tvivl om, at jeg nok skal få scoret en masse på landsholdet igen. Og EM er et godt sted at gøre det« siger han med et grin.

Men inden vi kommer til sommer, er der også et transfervindue, og med den målform, som Martin Braithwaite er i, ser det oplagt ud, at et klubskifte til et højere niveau kunne komme på tale.

Det var her mod Finland i september, hvor Hjulmand senest udtog Braithwaite. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

B.T. kunne i sommer afsløre, at angriberen har en klausul på 7,5 millioner euro, 55 millioner kroner, mens transferjournalisten Fabrizio Romano torsdag skrev, at en helt anderledes klausul vil træde i kraft til sommer.

Den betyder, at Braithwaite kan skifte væk fra Espanyol gratis, hvis klubben er rykket op i La Liga, og hvis den ikke gør det, kan han komme væk for beskedne 600.000 euro. Altså, 4,5 millioner kroner.

»Jeg holder fokus på at spille kampe for Espanyol og få dem op i La Liga. Det får al min opmærksomhed. Men lige meget hvad skal jeg spille på højeste niveau igen til sommer. Lige nu accepterer jeg, hvor jeg er.«

Dér, hvor han er, er som topscorer i La Liga 2 med 11 mål og den dansker med andenflest scoringer i de større europæiske ligaer efter Anders Dreyer i Anderlecht.