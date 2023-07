Martin Braithwaite og Espanyol står ved en skillevej.

Den spanske klub rykkede i sidste sæson ned fra La Liga, og ifølge B.T.s oplysninger ønsker den danske landsholdsspiller at komme væk, så han kan forfølge sine ambitioner om at spille på højeste niveau, og ikke mindst spille sig i landstræner Kasper Hjulmands trup til EM næste sommer.

Men forhandlingerne om betingelserne for et skifte er der ballade om.

B.T. kan således afsløre, at Espanyol kræver 7,5 millioner euro, 55 millioner kroner, for at slippe sin store profil.

Martin Braithwaite kom gratis til klubben sidste sommer fra Barcelona og scorede et tocifret antal mål i La Liga med 10 træffere og to oplæg, men det var altså ikke nok til overlevelse i den bedste række.

Espanyol har imidlertid ikke i sinde at slippe den danske angriber trods stor fortjeneste i transferen uanset salget, fordi Barcelona lod ham smutte, og ifølge B.T.s oplysninger har klubben helt afvist at sælge ham og derfor puttet det store prisskilt på ham.

De manglende samtaler mellem klub og spiller har gjort, at Martin Braithwaite ifølge spanske medier har forladt klubbens træningslejr i Marbella og nægtet at spille testkamp mod Cadiz.

Mens Espanyol dermed har indikeret, at man forsøger at holde på en af sine bedste spillere i Martin Braithwaite, har klubben omvendt ladet klubbens topscorer med 16 mål, Joselu, tage til Real Madrid på en lejeaftale.

En beslutning, der ifølge B.T.s kilder har været med til at gøre situationen endnu mere uforståelig for Martin Braithwaite.