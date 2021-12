Endnu et tragisk dødsfald har ramt Maradona-familien.

For den verdensberømte fodboldstjerne Diego Maradonas lillebror Hugo er tirsdag fundet død i sit hjem i Napoli, Italien.

Det skriver byens Serie A-klub på sin hjemmeside.

»Hele klubben står bag familien efter Hugos tragiske død,« skriver klubben blandt andet.

Diego Maradona døde sidste efterår. Han blev 60 år. Foto: David Moir Vis mere Diego Maradona døde sidste efterår. Han blev 60 år. Foto: David Moir

52-årige Hugo Maradona døde tirsdag omkring klokken 12 af et hjertestop – blot 14 måneder efter hans storebror, Diego, ligeledes døde af et hjertestop.

En nyhed, der skabte landesorg i Argentina.

Det er da heller ikke mere end en måned siden, at fodboldfans verden over kunne se Hugo Maradona tage del i en stor hyldest af sin storebror på Napolis hjemmebane – et år efter fodboldlegendens tragiske dødsfald.

Den argentinske fodboldhelt Diego Maradona spillede sine bedste år i karrieren i den italienske storklub, hvor også den nu afdøde lillebror var på kontrakt i en kort periode.

Som ungdomsspiller blev Hugo Maradona nemlig hentet til Napoli. Efter kort tid blev han dog udlejet til Ascoli.

Noget, der resulterede i, at de to fodboldbrødre stod over for hinanden på banen i en kamp i 1987, hvor de to klubber mødtes.

Selv om Hugo Maradona var en habil fodboldspiller, nåede han dog aldrig op på samme niveau som sin storebror, der for mange anses som værende historiens bedste spiller.

Efter karrieren blev den nu afdøde lillebror blandt andet ungdomstræner på en række fodboldakademier i Europa.

Hugo Maradona efterlader sig sin kone, Paola Morra, som han blev gift med i 2016, og tre børn.