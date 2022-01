Manchester City-stjernen João Cancelo har haft en forfærdelig oplevelse omkring nytåret.

Foran sin familie er han blevet overfaldet.

Det fortæller den portugisiske højreback oven på et indbrud i hjemmet.

»Jeg blev desværre overfaldet af fire kujoner, som sårede mig, og som prøvede at såre min familie,« skriver han på Instagram, hvor han også har lagt et billede op af sit ansigt, der er præget af et sår over det ene øjenbryn.

»Når du viser modstand, er det, hvad der sker. Det lykkedes dem at tage alle mine smykker og efterlade mig med mit ansigt i denne tilstand,« fortsætter han og tilføjer:

»Jeg ved ikke, hvordan der findes mennesker med sådan en ondskabsfuldhed. Det vigtigste for mig er min familie, og heldigvis har de det alle sammen okay. Efter alle de udfordringer, jeg har haft i mit liv, er det her bare endnu en, som jeg vil komme igennem,« tilføjer den 27-årige fodboldspiller.

Joao spillede hele kampen 1. januar, da Manchester City slog Arsenal med 2-1 på udebane.

Manager Pep Guardiola fik besked af sin spiller om, at han ville spille kampen trods hændelsen så kort tid forinden.

»Det var et hårdt øjeblik for ham og familien. Hele familien var der. Uheldigvis skete det, men han har det godt, hans familie har det godt, og han sagde, at han var klar til at spille,« lyder det fra spanieren.

João Cancelo har spillet for førerholdet i Premier League siden august 2019.