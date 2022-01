Nyt år, mere kærlighed - og snart papir på det!

Det er status for den tidligere landsholdsmålmand Anders Lindegaard, som fejrede en tilsyneladende lykkelig nytårsaften ved sammen med sin kæreste at annoncere, at han skal giftes i det nye år.

På et opslag på kæresten Sofie Bordings Instagram skriver parret, at de skal giftes.

Det sker sammen med tre herlige kyssebilleder, hvor også en ring på modellens finger kan anes.

'We're getting married,' lyder teksten - vi skal giftes - efterfulgt af en storsmilende emoji og et hjerte.

Sofie Bording og Anders Lindegaard venter parrets andet barn, så 2022 ser ud til at blive et stort år for den tidligere Manchester United-målmand og hans kommende viv. I forvejen har de en søn.

I et andet Instagram-opslag, som Sofie Broding har lagt ud efter annonceringen af det kommende bryllup, sætter hun ord på sin kærlighed til Anders Lindegaard, som til daglig er målmand i Helsingborgs IF.

'Familie er alting, og vi, du og jeg, er kernen i vores. Jeg kan ikke vente med at fejre netop det - os. Jeg elsker dig til stjernerne og tilbage, og selvom du spurgte mig, om jeg ville gifte mig med dig nytårsaften, så du var sikker på, at du aldrig ville glemme den dag, vi blev forlovet,' skriver hun.