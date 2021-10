Leon Andreasen har fået stor succes med sit tøjmærke Kleinigkeit, der omsatte for 30 millioner kroner sidste år.

Tøjmærket er allerede i Tyskland og Østrig, og nu fortæller Leon Andreasen, at det næste eventyr muligvis kan være Danmark.

Det gør han til B.T. Aarhus.

»Vi leder efter en, som kan stå for at formidle det i Danmark, hvis vi vælger at gå i gang med det. Jeg har ikke tid til det. Så vi leder efter en med de rigtige kontakter. Vi har ikke travlt, så det render jeg og finder ud af stille og roligt, hvem det skal være,« siger Leon Andresen.

På sociale medier har man kunnet se Leon Andreasen spise middag med sin søn og de to tidligere AGF-spillere Stig Tøfting og Gunner Lind, hvor Tøfting skrev 'Kleinigkeit-møde'.

Men 38-årige Leon Andreasen fortæller, at de to tidligere AGF-profiler ikke har noget med virksomheden at gøre.

»De er ikke med i det, som det ser ud lige nu. Stig forsøger at hjælpe os med at finde den rigtige person, der kan køre det i Danmark, han har jo et stort netværk i Aarhus.«

Andreasen vil meget gerne ind i nogle butikker i Aarhus, da han er fra byen og stadig er AGF-fan, og han har da også været til møde med en indkøber hos Kaufmann om at sælge tøjet i deres butikker.

»Jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve det af i Aarhus. Tøjet er cool, og det koster ikke en bondegård. Det kunne være sjovt, og det synes min partner også. Men det er stadig i det tidlige stadie. Vi har ikke lagt en strategi for det endnu, men vi tror også, at danskerne vil kunne lide det.«

Leon Andreasen taler også med folk i København om at få tøjmærket ind i nogle butikker der.

Kleinigkeit blev grundlagt i 2016 på en ordentlig promille, og nu er virksomheden i over 500 butikker i Tyskland og Østrig og hos syv handelsagenturer.

Steffen Grosskurth, der er medejer af Kleinigkeit sammen med Leon Andreasen, tog patent på designet i 2015. Tøjfirmaet laver primært streetwear.