AGF tabte med 1-0 til Randers FC søndag eftermiddag i en kamp, hvor de slet ikke havde samme udtryk som i kampen mod AaB.

Noget som spillerne efterfølgende fik en lille skideballe fra David Nielsen for.

Det fortalte Patrick Mortensen til pressen efter kampen.

»Jeg er overrasket over, at vi formår, at levere sådan en præstation efter en god kamp mod AaB. Det gjorde vi også mod FC Midtjylland. Der skal virkelig andre boller på suppen på, når vi spiller på udebane og det skal komme indefra;« sagde Mortensen og fortsatte.

»Vi fik en opsang fra David i omklædningsrummet efter kampen, og det var fuldt fortjent. Det irriterer mig grænseløst, at vi ikke møder ordentligt op, når vores fans kommer her for at støtte os. Derudover var vores tekniske niveau langt fra, hvad vi plejer at vise.»

Mortensen fortæller ikke, hvad David Nielsen sagde til spillerne ud over en ting.

»Det undrer mig, at vi skal hive sådan op i os selv. Vi er nødt til at komme med ild i øjnene og det gjorde vi ikke i dag. Fansene buher ikke af os nu, men det burde de gøre, for det er ikke godt nok, som David (Nielsen red.) siger.«

AGF skal forsøge at rejse sig på onsdag, når de møder Sønderjyske hjemme på Ceres Park i Sydbank Pokalen.