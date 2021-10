Randers FC vandt søndag eftermiddag med 1-0 over AGF hjemme på Cepheus Park.

Målet faldt efter 19 minutter, da Frederik Brandhof fik sat foden på et indlæg, og det snød Jesper Hansen i AGF-målet, og han var chanceløs i situationen.

Randers har dermed 24 point efter 13 kampe på tredjepladsen, mens AGF har 15 point efter lige så mange kamp, og de er dermed placeret som nummer otte i Superligaen.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Herunder kan du læse B.T.'s dom over opgøret.





Han var overalt. Brød bolde, fordelte godt, lavede gode detaljer og spillede fremad. Han satte nærmest ikke en fod forkert i hele kampen. En decideret maskine på midtbanen. Han formåede virkelig at leve op til hesten i logoet, for han arbejdede som en hest på banen i dag. Fremragende indsats.

Karakter: 6





Han blev lukket ned i størstedelen af kampen, og jeg er faktisk i tvivl, om han rør bolden i første halvleg. Brænder en kæmpe chance og får et dumt gult kort efter en fejl. Man begynder at blive nervøs for, om Patrick Mortensen overhovedet kommer i gang i denne sæson. Det var i hvert fald ikke kønt søndag eftermiddag.

Karakter: 1

Randers FC (4-4-2)

Patrik Carlgren 3

Mikkel Kallesøe 4

Simon Piesinger 5

Simon Graves 4

Björn Kopplin 5

Simon Tibbling 2

Vito Hammershøj-Mistrati 4

Lasse Berg Johnsen 6

Jakob Ankersen 4

Stephen Odey 4

Nicolai Brock-Madsen 5

Snit: 4,18

Indskiftere:

Jesper Lauridsen (IND 55) 3

Tosin Kehinde (IND 67) 3

Marvin Egho (IND 67) 3

Oliver Bundgaard (IND 83)

Alhaji Kamara (IND 83)

AGF (4-3-3)

Jesper Hansen 4

Anthony D'Alberto 2

Frederik Tingager 2

Yann Bisseck 4

Eric Kahl 4

Frederik Brandhof 3

Patrick Olsen 3

Albert Grønbæk 3

Mustapha Bundu 1

Jon Thorsteinsson 2

Patrick Mortensen 1

Snit: 2,63

Indskiftere:

Jesper Juelsgård (IND 60) 3

Dawid Kurminowski (IND 60) 2

Zachary Duncan (IND 70) 3

Gift Links (IND 70) 3

Oliver Lund (IND 75)

----

Stephen Odey sendte efter godt en halv time halvdelen af AGFs spillere ud efter pølser, da han med en kropsfinte splittede hele bagkæden. 'Ej, hvor er det godt lavet', lød det fra folk på lægterne, og det kan man kun give dem ret i. Bravo.

Efter 35 minutter opstod der en bizar situation da banens to største mænd, Yann Bisseck og Nicolai Brock-Madsen, begge faldt til jorden efter en hovedstødsduel. Bisseck kom højst og vandt hovedstødsduellen, men slog klokkeværket ind i Brock-Madsens hovedet. Det resulterede i, at Bisseck faldt til jorden med smerter under bæltestedet, mens Brock Madsen tog sig til hovedet. Derfor måtte Morten Krogh blæse i fløjten. Spørgsmålet er, om det var armen i baghovedet eller Bissecks underliv, der fik Brock-Madsen til at tag sig til hovedet.

Anthony D'Alberto blev for anden kamp i træk foretrukket på højreback frem for Oliver Lund, der ellers har siddet tungt på den position. Efter en hæderlig indsats mod AaB, havde D'Alberto det igen svært søndag eftermiddag. Mange AGF-fans havde sikkert håber på, at AaB-kampen var vendepunktet og fortidens dårlige præstationer skyldes tilvænning, men belgieren var igen ringe på Cepheus Park. Mon Oliver Lund starter de næste par kampe?