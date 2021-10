Det er 2016. Leon Andreasen har netop stoppet sin karriere og skal nu til at starte et nyt kapitel i sit liv. Han mødes med en ven fra håndboldverdenen, der er grafisk designer og har lavet et par T-shirts. De mødes, får en bid mad og en masse øl.

Denne aften bliver tøjmærket Kleinigkeit grundlagt. Fem år senere omsætter virksomheden for et tocifret millionbeløb.

Det fortæller han i et interview til B.T. Aarhus.

»Vores firma blev grundlagt på en ordentlig promille. Det var spontant og lidt for sjov.«

Men vennerne endte på en messe i Berlin, hvor de fik ti kvadratmeter til at hænge deres ene T-shirt til mænd og deres ene T-shirt til kvinder op på Ikea-bøjler.

Det var åbenbart nok – kombineret med deres sympatiske væsen – til at få de første 20-30 kunder.

Så begyndte det at gå hurtigt, og så alt for hurtigt, mener Leon Andreasen, da de ikke vidste noget om struktur i sådan en virksomhed. Det har de fået styr på nu.

»Vi er i over 500 butikker i Tyskland og Østrig og hos syv handelsagenturer. Omsætningen sidste år lød på omkring 30 millioner kroner. Men jeg er jo fra Jylland og har benene placeret i den jyske muld. Så vi har valgt at beholde de helt små butikker, vi er i, og vi har blandt andet sagt nej til at forhandle vores mærke hos Zalando.«

De to T-shirts, som duoen startede med, er efterhånden blevet til en ret stor kollektion, og de er blandt andet sponsor for håndboldklubben i Hamburg, hvor de står for det tøj, som spillerne rejser rundt i. De er også i to andre håndboldklubber i Tyskland, og feedbacken har generelt været rigtig god.

Leon Andreasens gamle klub Hannover 96 har også vist interesse, og det bliver formentlig næste klub, som virksomheden går ind i.

Steffen Grosskurth, der er medejer af Kleinigkeit sammen med Leon Andreasen, tog patent på designet i 2015. Tøjfirmaet lavet primært streetwear.