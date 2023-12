Komplimenterne flyder ud over FC København og dansk fodbold efter den historiske kvalifikation til ottendedelsfinalerne i Champions League.

Selv ham, der kaldes 'Mister' – den danske fodboldlegende Michael Laudrup – der må siges at have prøvet lidt af hvert i karrieren, er blæst bagover af FCKs europæiske præstation.

»En gang imellem er der en stor overraskelse. Vi ved ikke, hvad der sker i i morgen (onsdag, red., hvor de sidste kvalificerede skal findes). Men jeg tror godt allerede vi kan sige nu, uden at tage danskerbrillerne på, at FCK er denne sæsons kæmpe overraskelse i Champions League,« sagde Michael Laudrup i Viaplay-studiet.

Preben Elkjær og Michael Laudrup kastede om sig med rosende ord i Viaplay-studiet efter FCK-sejren.

»Heldigvis kan det stadig lade sig gøre, selvom italienere, spaniere, englændere og tyskere er dem, de præger billedet – også blandt de sidste 16 hold i turneringen. Det er dejligt, at der også kommer en overraskelse med.«

Kun de færreste spåede FCK en chance i Champions League-gruppen med mastodonterne Bayern München, Manchester United og Galatasaray.

Men Jacob Neestrups tropper gjorde tvivlen til skamme, og en helt særlig opskrift har bragt FCK videre i turneringen, mener Preben Elkjær.

»Man gør det helt fantastisk.«

»Det er holdpræstationen, der bringer FCK så langt her. Det er virkelig imponerende. Alle løber mere end de egentlig burde og egentlig kan. Med stort hjerte.«

Mandag trækkes der lod til resten af turneringen, og her finder FCK ud af, hvem man skal besejre for at spille sig i en videre kvartfinale.

