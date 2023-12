FC København har skabt sensationen!

For anden gang i klubbens og dansk fodbolds historie har de danske mestre spillet sig videre fra Champions League-gruppespillet.

Det står klart efter en 1-0-sejr i Parken, hvor Galatasaray blev slået på mål af Lukas Lerager, så FC København sammen med Bayern München går videre, mens tyrkerne og selveste Manchester United må forlade turneringen.

De gjorde det umulige. På forhånd var FC København ikke spået ret mange chancer for at gå videre fra denne dynamitpulje – altså af alle uden for dørene af FC København, for inden for var der fra starten af denne kampagne en... ja, tyrkertro på holdets chancer.



Med Jacob Neestrup i spidsen gik man fra allerførste pressemøde ud og sagde, at man ville gå videre til knockoutfasen, selv om modstanderne hed Bayern München, Galatasaray og Manchester United. Janteloven er smidt lige ned i skraldespanden – og vi elsker det!

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Galatasarays træner Okan Buruk pissede FC København og i særdeleshed træner Jacob Neestrup af, da han op til kampen miskrediterede danskernes flotte point på udebane mod Bayern München, fordi han mente, at tyskerne ikke gav sig fuldt ud. Nu er det derfor på sin plads at spørge, hvilken undskyldning han vil bruge denne gang? Forhåbentlig ingen, for der var intet at indvende – sådan lukker man munden på en respektløs tyrkisk træner.

Galatasarays cheftræner Okan Buruk. Champions League: FC København - Galatasaray SK i Parken tirsdag den 12. december 2023 Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Galatasarays cheftræner Okan Buruk. Champions League: FC København - Galatasaray SK i Parken tirsdag den 12. december 2023 Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ottendedelsfinalerne! Efter et gruppespil, hvor FC København som det eneste hold tog point fra samtlige tre store klubber. Vi snakker om de tyske mestre, de tyrkiske mestre og Manchester United. Tyg lige på den. FC København har godt nok slidt med resultaterne i den hjemlige liga og pokalturneringen, men det her giver alligevel den bedste juleferie, de kunne ønske sig. Den står på Champions League igen i foråret.