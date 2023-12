FC København har skabt historie - og det skete med en fortrinlig 1-0-sejr over Galatasaray i Parken.

I en voldsomt intens og nervøs kamp havde flere FCKere problemer med at holde hovedet koldt, men Lukas Lerager var ishamrande kølig, da han afsluttede et fortrinligt angreb til 1-0 og sendte Parken i ekstase med sin tredje scoring i CL-gruppespillet.

Trods et rødt kort til Lerager holdt FCK stand i en vanvittig afslutning med enormt Gala-pres, og så tog FCK den historiske plads videre i Champions League. Wow!

Herunder får du B.T.s karakterer fra opgøret i Parken - og på dette link får du B.T.s dom.



Han kan takke sit forsvar for, at han kan genbruge sine handsker igen efter nytår, for han blev nærmest ikke testet i dag. Det gjorde han dog til sidst, hvor han viste klassen med flere stærke indgreb. Spillet med fødderne haltede mere.

Man må lette på hatten af Peter Ankersens evne til at komme tilbage og præstere for FC København. Og det var kampen i dag en god prøve på. For først blev han krøllet af Zaha med en ond tunnel, inden han misbrugte en KÆMPE chance på det skammeligste. Men derfra så han sig nærmest ikke tilbage og spillede sig gevaldigt op derfra.

Han får Parken til at skælve, hver eneste gang han er på bolden. Offensivt, fordi tilskuerne skråler 'SKYYD!', og defensivt, fordi hans pasninger er leveret med samme præcision som Post Nord. Satte gang i et kontraangreb med en grufuld fejl, men Jelert reddede røven på Vavro. Til gengæld må vi rose hans defensive duelstyrke, som var altafgørende til sidst. Bolværk!

Ham her gad man godt stå ved siden af, hvis man drog i krig. Leverede defensive indgreb med operationsstuevenlig akkuratesse, så Grabara blev holdt fra at skulle hive vilde redninger op. Og så viste han også lige tænder med en VOLDSOM glidende, nej flyvende, tackling - men igen timet til perfektion.

Er-do-gal en første halvleg Elias Jelert spillede. Rejste sig efter mareridtet med det røde kort i Tyrkiet, da han spillede en fantastisk kamp med flotte erobringer og offensive raids, som når han viser sig fra sin bedste side. Og så får han nok en stor, varm bjørnekrammer af Vavro efter dét returløb. Han virkede dog en anelse nervøs, da det brændte allermest på mod slutningen.

Lukas Lerager kommer aldrig nogensinde til at glemme det her efterår. For hvor sindssygt har det lige været at være Lerager? Vi nævner: Mål mod Bayern München, matchvinder-mål mod Manchester United og nu afgørende scoring mod Galatasaray. Det havde vi eller han aldrig nogensinde troet på, så hvor er det vanvittigt at skrive og hvor er det en voldsom præstation! Fik til sidst et rødt kort for to gule - men da var han allerede i karantæne.

Nødstedte danskere ringer til Falck - FCK ringer til Falk. Han er en af FCKs bundrutinerede europæiske spillere - og det viste sig. For han var en af de få, der konstant bevarede roen på et rystende nervøst hold - og det tilmed i overlegen stil med skulderafleveringer og teknisk snilde. Viste igen, igen hvor vigtig han er.

Det var som bambi på glat-græsplæne. Den var ik go' for Goncalves, der hamrede bolden forbi både mål og medspillere, og han virkede rundforvirret fra det første minut. Blev aldrig kalibreret og endte med et af de svageste udtryk blandt FCKerne.

Wow. Det er lige præcis det her, vi har bedt om fra sommerens helt store satsning. Spillede på overlegen vis med skarp teknik, farlige indgreb og flotte afleveringer, der med større kvalitet fra holdkammeraterne havde givet mål. Vi - og nok også 'Moi' - kigger på dig, Ankersen. Men i anden halvleg blev det altså lidt mere sløjt.

I dag var det mere IKEA end Arne Jacobsen. En pålidelig og særdeles brugbar metervare - for det var ikke i dag, at Claesson sprudlede med de vilde detaljer eller afgørende mål. Men arbejdsindsatsen både med og uden bold kan ingen tage fra ham.

Vi tog os til hovedet, da han flere gange i første halvleg sløsede bolden væk i afgørende sekvenser - men vi skal da love for, at han gjorde os til skamme i anden halvleg. VILLE leve op til ansvaret og med en iskølig assist blev han igen, igen afgørende for FCK.

---

Defensiven har været hullet som en si hele efteråret. Men da det brændte allermest på, så leverede hans vakkelvorne forsvar en bragende god præstation, der sikrede hans FCK-hold den absurd store præstation det er at kvalificere sig til ottendedelsfinalerne i Champions League - og så endda med en sejr. Det her efterår har FCK skrevet historie med både sine resultater og præstationer i Europa, og det bærer Neestrup altså et kæmpe ansvar for. Vi letter på hatten.

Han kender tyrkerne godt, men der var ikke meget tyrkisk topscorer-version over den Corner, vi så i Parken i dag. Meget roligt indhop. Skiftet ind efter 67 minutter.

Uden for bedømmelse.

Uden for bedømmelse.