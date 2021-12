Der er udbrudt krig mellem Lazios fans og stjernen Francesco Acerbi.

Fansene vil have ham ud af klubben, og det skal være nu.

»Acerbi, en mand uden ære, forlad Rom med det samme,« skriver klubbens fanfraktion Lazio Ultras i en meddelelse.

Konflikten opstod, fordi Francesco Acerbi i forbindelse med sin scoring for en uge siden i kampen mod Genoa gestikulerede ud til fansene, at de skulle lukke munden.

Det gjorde han, fordi han er blevet kritiseret for ikke kunne tilpasse sig i træner Maurizio Sarris firemandsforsvar og det taktiske system.

Efter kampen sagde han også om kritikken:

»Jeg kan ikke være mere ligeglad, det er en del af vores job.«

Siden undskyldte han for sin 'jubelscene' efter målet, men skaden er gjort.

»Vi tilgiver ikke forræderi. Det er ikke kun vores slogan, men meget mere. Det betyder, at fansene er mere værd end nogen som helst spiller. At vores flag er helligt,« skriver de rabiate fans og tilføjer:

»Desværre er nutidens spillere for forvænte og er ikke vant til en stor protest. Vi protesterede mod Chinaglia, Nesta og Mihajlovic, alle vigtige spillere. Vi stormede omklædningsrummet på Tor di Quinto og Formello, da nogle spillere – endda spillere med mere ære end en fra Chievo og Sassuoli (Acerbi, red.) - ikke havde respekteret os,« siger de og forklarer, at Acerbi forpassede sin sidste chance efter seneste kamp mod Venezia for tre dage siden.

»Han havde muligheden for at undskylde over for 3.000 Lazio-fans, men i stedet forsvandt han efter kampen som en kanin, mens de andre kom hen og hilste på os,« skriver de og slår fast:

»Det kan godt være, at Acerbi er en vigtig spiller i Lazios trup, men det betyder ikke noget for os. Det, der betyder noget, er, sved, mod og respekt. Derfor er Francesco Acerbi fra i dag ikke længere velkommen i Rom.«

Hverken spiller eller klub har reageret på den udmelding.