Situationen i Afghanistan er hjerteskærende for den danske fodboldspiller Nadia Nadim.

33-årige Nadim flygtede i år 2000 til Danmark fra netop Afghanistan, hvor Taliban-styret igen har genvundet magten efter amerikanernes tilbagetrækning af tropperne.

Og det faktum er svært at rumme for Nadia Nadim, der levede de første ti år af sit liv i Afghanistan.

»Vi flygtede fra de mennesker for 21 år siden. Og pludselig har de magten i et helt land. Det er så svært at forstå. Det får mit hjerte til ... at tænke på fremtiden for pigerne og kvinderne dernede. Jeg kan slet ikke forestille mig det. Lige nu ser jeg slet ingen fremtid,« siger Nadia Nadim til BBC-programmet Football Focus.

Familien Nadim tog flugten ud af landet, efter Nadia Nadims far blev dræbt af Taliban-styret. Derfor flygtede hun, hendes mor og søstre til Danmark på en lang og farefuld rejse, der blandt andet førte dem til Italien, inden de kom til Danmark efter en 40 timer lang lastbiltur.

»Han (Nadia Nadims far, red.) elskede fodbold. Han gav os en af vores første fodbolde, og han var en fantastisk mand, men han blev desværre dræbt af Taliban, hvilket gjorde livet for os som familie meget, meget svært,« forklarer Nadia Nadim.

Det mest ubehagelige for hende var uvisheden. Den uvished, som mange tusinde afghanere befinder sig i netop nu.

»Det værste er ikke at vide, hvad fremtiden bringer. Er jeg i live eller ej? Den usikkerhed er noget, som alle på den rejse vil føle som den værste del af det,« siger hun og tilføjer:

»Hvis du bare vidste, at du ville dø, så okay, fair nok, men du ved ikke, hvad der kommer til at ske i morgen. Dør jeg? Eller skal jeg lide endnu mere? Det tror jeg er det værste ved at være flygtning. At man ikke ved, hvor man hører til, og hvad morgendagen kommer til at bringe,« siger Nadia Nadim.

For Nadia endte flugten med et nyt liv i Danmark og opfyldelsen af drømmen som fodboldspiller, der har bragt hende til USA, Manchester City, PSG og senest Racing Louisville i den bedste amerikanske række, NWSL.

»Når du ikke har noget, har du stadig dine drømme og håb. Det er noget, ingen kan tage fra dig. De koster ikke noget. Alle, alle steder, på alle tidspunkter kan have de to ting. Det bragte mig hertil, og det håber jeg virkelig også for andre,« siger landsholdsspilleren.

Nadia Nadim har repræsenteret det danske landshold siden 2009 efter en længere proces med at få hende spilleberettiget for de rød-hvide farver. Næste landskamp, hun deltager i, vil være hendes kamp nummer 100. I juni nåede hun nemlig kamp nummer 99 i en venskabskamp mod Spanien, der vandt 3-0 over danskerne og Nadia Nadim.