Den blot 31-årige NHL-spiller Jimmy Hayes blev mandag fundet død i sit hjem.

Omstændighederne om dødsfaldet er uklare, men politiet i Boston har udtalt, at der ikke er nogen mistænkelige omstændigheder omkring det chokerende dødsfald.

Hayes efterlader sig to små børn og konen Kristen, der har brudt de seneste dages tavshed og delt en rørende hilsen til sin afdøde mand på Instagram.

'Onsdag tog vi familiebilleder. Vi anede ikke, at det ville blive de sidste billeder af vores familie på fire. Jeg har ingen ord. Mit hjerte er knust. Vi savner dig. Vi elsker dig. Du burde være her,' lyder ordene fra Kristen Hayes, der følger op med en ny besked:

'Min engel. Jeg elsker dig så meget, jeg savner dig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal leve uden dig. Du skulle være her. Det er ikke fair,' skriver hun i en story.

Dødsfaldet skete blot dagen efter, at familien Hayes havde fejret toårs fødseldag for sønnen Beau, mens familien for blot tre måneder siden tilføjede endnu en søn til familien, da Mac kom til verden.

Her blev der tilkaldt hjælp til famlien Hayes adresse i udkanten af Boston, hvor 31-årige Jimmy Hayes blev erklæret død.

Dødsfaldet har sendt chokbølger igennem hockeyverdenen, hvor det er væltet ind med kondolencer til familien Hayes. Hayes nåede at spille otte sæsoner i NHL i sin karriere, der bød på ophold hos Chicago Blackhawks, Florida Panthers, New Jersey Devils og fødebyens hold Boston Bruins.