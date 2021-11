Det er ikke hver dag, at en verdenskendt fodboldtræner blander sig i politik. Og det er slet ikke hver dag, at det ligefrem går ud over en statsleder.

Men det er tilfældet for den britiske premierminister, Boris Johnson, der bliver kritiseret heftigt af den tyske Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Han er nemlig ikke ligefrem fan.

»Hvorfor lader vi folk som Farage (Nigel, red.) og Johnson (Boris, red.) lede en hvilken som helst gruppe menneske i nogen retning?,« lyder de hårde ord fra tyskeren i podcasten ‎The Mid-Point ifølge britiske Metro.

Premierminister Boris Johnson burde ikke lede Storbritannien, mener Jürgen Klopp. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Premierminister Boris Johnson burde ikke lede Storbritannien, mener Jürgen Klopp. Foto: JUSTIN TALLIS

For det er faktisk ikke bare den britiske premierminister, Klopp er sur på. Det er alle dem, der har valgt at stemme på én som ham, der får hårde ord med på vejen.

»Jeg må sige, at ved de sidste to valg – først med Donald Trump og så Boris Johnson – så er det virkelig et dårligt tegn for hele verdenen, at det kan ske, fordi alle vidste på forhånd, at det ikke ville fungere. Alligevel lader vi det som samfund ske, og det er svært at fatte. Den ene er væk nu, og den anden kæmper stadig. Det er utroligt.«

Den populære manager indrømmer da også, at det ikke er en nem opgave at lede et land, men han føler samtidig, at der er bedre muligheder at vælge som premierminister.

Han insisterer samtidig på, at Storbritannien må lære af deres fejl ved at stemme på Boris Johnson.

Liverpools tyske manager er en mand, der ikke er bange for at sige, hvad han mener. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Liverpools tyske manager er en mand, der ikke er bange for at sige, hvad han mener. Foto: PAUL ELLIS

»Vi er nødt til at finde et system, hvor vi kan bringe folk i en position, hvor de kan løse alle vores problemer, som er de bedst mulige mennesker. Ikke den, der er sjovest eller har den mest underlige frisure.«

Den 55-årige tyske træner har boet i England siden 2015, hvor han gennem de sidste seks år har stået i spidsen for den engelske storklub Liverpool.

Forinden har han været cheftræner for de tyske klubber Mainz 05 og Borussia Dortmund.