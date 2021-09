Kasper Schmeichel ved det godt.

Det var på ingen som helst måde prangende, hvad Danmark præsterede i den snævre sejr på 1-0 over Færøerne.

»Ikke kønt på nogen måde. Men ja … Vi står her og har vundet en kamp på udebane i en VM-kval, og jeg tror, jeg må holde mig til at være glad for det,« lød den umiddelbare reaktion fra målmanden, da han efter kampen blev interviewet af Kanal 5.

Kasper Schmeichel understregede dog samtidig, at landsholdet på forhånd havde forberedt sig på, at det ville blive en vanskelig opgave på Færøerne.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi snakkede om det før (kampen, red.). De her kampe er nogle gange de allersværeste, fordi du kommer herop på en svær kunstgræsbane med publikum og det hele. Og et hold, som spiller deres livs kamp mod os.«

»Det kommer altid til at være svært, når de pakker sig på den måde - specielt i anden halvleg - at komme igennem. Men det er klart, der er mange ting, vi kan kigge på og være bedre til, det er der ingen tvivl om.«

Da Schmeichel så blev spurgt, hvilke ting danskerne konkret skal være bedre til, så ville han imidlertid ikke sætte flere ord på.

»Det er ikke mit job at stå og uddybe lige efter, men i hvert fald er der mange ting, vi kan gøre bedre. Men det vigtigste i dag var, at vi vandt. Og som sagt, det var ikke kønt, det er vi udmærket godt klar over, men det er måske en god ting - at vi kan lære af det her, at der findes simpelthen ikke nogen nemme kampe på det her niveau,« lød det fra Schmeichel, der i SImon Kjærs fravær bar anførerbindet i kampen.

Jonas Wind afværgede den danske fiasko, da han blev matchvinder med scoringen til 1-0 i det 86. minut.

På tirsdag er der mulighed for spillemæssig oprejsning for landsholdet, når Israel kommer på besøg i Parken.

Efter fem kampe topper Danmark suverænt sin VM-kvalgruppe med 15 point og en målscore på 17-0. Nærmest forfølger i tabellen er netop Israel, der har 10 point.