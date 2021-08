Fodboldfeberen er på kogepunktet i Paris i disse timer. Det skyldes selvfølgelig, at Lionel Messi er ny spiller i Paris St. Germain.

Flere tusinde fans står lige nu i kø foran fanshoppen for at sikre sig en trøje med klubbens nye superstjerne.

En af dem er franskmanden Thibaut, som B.T. har fanget i den enorme kø. Han har stået der længe efterhånden, selvom shoppen første åbnede klokken 09.30.

»Jeg er kommet alene, og jeg har ventet siden klokken 06.30 i morges.«

Foto: SAMEER AL-DOUMY Vis mere Foto: SAMEER AL-DOUMY

Hvorfor har du stået her så længe?

»Det er jo simpelt, det er for at være sikker på at være blandt de første, der får fingrene i en trøje. Jeg er her især på grund af mine nevøer, som er kæmpe PSG-fans. De har fødselsdag om to uger, og så var det lidt en udfordring, jeg tog op for at se, om jeg kunne skaffe dem nogle Messi-trøjer, den dag trøjen udkommer.«

Thibaut tilføjer, at han føler, at tiden er gået relativt hurtigt. Han har fået tiden til at gå ved at tale med de andre i køen og lære dem at kende.

Og så skjuler han overhovedet ikke, hvor stor en begivenhed der foregår i Frankrigs hovedstad lige nu.

»Det er jo en enorm begivenhed. Det er en kæmpe gave til fransk fodbold og til PSG, at vi får en verdensstjerne på den måde. Det her går jo ud over fodbolden. Det er en stor begivenhed, som vi skal nyde. Det kommer ikke til at ske hver dag det her, og det her er vigtigt for fransk fodbold.«

Lionel Messi blev officielt præsenteret som ny Paris St. Germain-spiller tirsdag aften. Det kom frem i sidste uge, at han ikke ville forlænge med FC Barcelona.