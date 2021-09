8-0 til Real Madrid, 0-5 til Paris Saint-Germain og 4-0 til Shakhtar Donetsk.

Sådan lød cifrene på lussingerne, som Malmö FF modtog i sine tre første gruppespilskampe, sidste gang klubben deltog i Champions League. Seks sæsoner efter går det igen løs igen for Malmö FF, når der atter kæmpes om pokalen med de store ører.

Til trods for de ydmygende resultater ved sidste deltagelse er Malmö-træner Jon Dahl Tomasson mere forventningsfuld denne gang.

»Vi ved, at vi spiller imod rigtige gode klubber. Vi er den største klub i Skandinavien,« siger Jon Dahl Tomasson til mediet Fotmob.

Hvilken klub er størst i Skandinavien?

Altså sender det et tydeligt signal, at Malmö som det eneste mandskab i Norden er kvalificeret til Champions League i denne sæson, hvis man spørger den tidligere danske landsholdsangriber. Og han håber da også, at holdet kan levere nogle gode resultater.

»Forhåbentlig kan vi overraske nogle folk. Vi er ambitiøse, og vi vil gøre vores bedste. Vi er godt forberedt,« siger han.

Tirsdag tager Malmö imod Juventus på Eleda Stadion i Sverige. Den svenske klub er ud over Juventus blevet parret med Chelsea og Zenit Skt. Petersborg i gruppespillet.

På holdkortet vil flere danskere sandsynligvis være at finde. Klubben råder over danskerne Jonas Knudsen, Lasse Nielsen, Søren Rieks og Anders Christiansen.

Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Foto: TT NEWS AGENCY

Vejen til gruppespillet har været imponerende, da klubben slog skotske Rangers og bulgarske Ludogorets ud af kvalifikationsrunderne.

I 2015-16-sæsonen, hvor Malmö FF sidst var i gruppespillet, havde klubben en ganske velkendt træner, nemlig den tidligere danske landstræner Åge Hareide.

Malmö-træner Jon Dahl Tomasson var i en periode assistent for Hareide på landsholdet, og danskeren har selv prøvet at vinde både Champions League og UEFA Cuppen, da han var spiller.