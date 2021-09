Man siger ikke nej til et billede med Conor McGregor. I hvert fald ikke hvis det står til ham selv.

Søndag blev der afholdt MTV Video Music Awards I New York. Udover de nominerede i musikbranchen, var MMA-kæmperen Conor McGregor også at finde på gæstelisten.

Til award-showet skulle den irske kæmper efter sigende have spurgt den amerikanske musiker Machine Gun Kelly, om han måtte få et billede sammen med sangeren. Det skriver mediet TMZ.

Men det blev til et stort, rungende nej, og så blev det irske temperament for alvor udfoldet på den røde løber. Se episoden i bunden af artiklen.

McGregor stoppet af sikkerhedspersonale. Foto: ANDREW KELLY Vis mere McGregor stoppet af sikkerhedspersonale. Foto: ANDREW KELLY

Først valgte McGregor at tyre en drink i retning af Machine Gun Kelly, der mødte op med sin kæreste, Meghan Fox. Men det var ikke nok for den irske hidsigprop.

Kort efter trak det op til slåskamp, da der opstod tumult. Heldigvis var der rigeligt med sikkerhedspersonale til stede, der kunne afværge situationen, så McGregor ikke kunne tilføje endnu en knockout til sine karrierebedrifter.

Til trods for de absurde scener og den rystende opførsel, blev McGregor og konen, Dee Devlin, alligevel lukket ind til award-showet.

Conor McGregor var senest i aktion i MMA-buret 11. juli, hvor han tabte til Dustin Poirier. McGregor har siden kampen opholdt sig i USA for at komme sig ovenpå de skader, han fik i duellen.

For Machine Gun Kellys vedkommen blev aftenen dog væsentlig bedre, da han vandt prisen for den bedste musikvideo i kategorien 'Best Alternative Video' med sangen 'My Ex's Best Friend'.