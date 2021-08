Serie A risikerer meget snart at miste sin helt store stjerne, Cristiano Ronaldo.

For den 26-årige portugisiske verdensstjerne overvejer angiveligt at forlade italienske Juventus.

Det skriver den normalt velinformerede transferjournalist Fabrizio Romano på Twitter.

Her forklarer han, at Cristiano Ronaldos bænkplads til søndagens kamp mod Udinese skyldes et ønske fra portugiseren selv.

Foto: MASSIMO PINCA

'Det er et personligt ønske fra Ronaldo, da han håber at finde en løsning på sin situation i løbet af de næste dage,' skriver han i et opslag.

Fabrizio Romano skriver ligeledes, at Juventus-angriberen er ved at undersøge mulighederne for et skifte til en anden klub.

Den italienske storklub har dog på nuværende tidspunkt ikke modtaget nogle bud på den portugisiske verdensstjerne, lyder det videre.

Det er ikke mere end et par dage siden, at hovedpersonen selv gik ud og kommenterede på de mange transferrygter, der florerer omkring ham.

Cristiano Ronaldo skiftede i 2018 til Juvenus efter ni år i Real Madrid. Inden da var han i flere år Manchester Uniteds største stjerne.

I den bedste italienske fodboldrække står han noteret for hele 81 mål i bare 97 kampe.

Cristiano Ronaldo har vundet et utal af titler i sin karriere. Blandt andet Champions League, mesterskaber og pokaltitler i både Italien, Spanien og England samt EM med Portugals landshold.

Kontrakten med Juventus udløber i sommeren 2022.