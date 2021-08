Der er – mildt sagt – dårlig stemning mellem Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff.

For efter parret gik fra hinanden i foråret, har det voldsomme brud kostet hårdt på kræfterne hos sidstnævnte.

Det siger den 28-årige model i det nyeste afsnit af 'Bendtner & Philine', hvor hun samtidig forklarer, at eksparret slet ikke kan finde ud af at tale sammen længere.

»Min far ringer til mig, fordi han har taget over, da Nicklas og jeg ikke længere kan kommunikere sammen,« siger hun om fordelingsprocessen af eksparrets fælles ejendele – eksempelvis et stort hus i Hørsholm, som de købte sidste år.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff fra dengang, hvor parret stadig var sammen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff fra dengang, hvor parret stadig var sammen. Foto: Liselotte Sabroe

Farens indblanding skyldes, at den tidligere landsholdsstjerne og modellen ikke længere er på talefod.

»Jeg er virkelig glad for, at jeg har min far i denne her situation. Nicklas har en helt anden respekt for ham, og han råber ikke ad ham. Det er det, der ellers sker, når vi snakker sammen,« siger Philine Roepstorff.

Af samme årsag har den danske model og influencer da også opgivet at få kontakt med den pensionerede fodboldspiller.

»Jeg er meget følelsesdrevet, og når jeg ikke kan trænge igennem til nogen, så bliver jeg rigtig hidsig. Og det vinder man ikke noget på,« forklarer hun og tilføjer:

»Det er en følelse af uretfærdighed, og det kan jeg ikke have.«

Den tidligere Arsenal-stjerne sætter i samme afsnit ord på sin tilværelse efter bruddet med Philine Roepstorff. Her har han en følelse, som han selv beskriver som 'at være fri'.

Den historie kan du i øvrigt læse mere om HER.

Det var i marts, at Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff meddelte, at parret var gået hver til sit.

Cirka to måneder senere erkendte Bendtner desuden, at fodboldkarrieren var slut, og at han nu i stedet vil gå trænervejen.