Christian Eriksen tager muligvis til Italien i næste uge og hilser på sine holdkammerater samt gennemgår nogle tests.

Det skriver La Gazzetta dello Sport.

Det er Inter, som har kontaktet danskeren og spurgt, om han ville komme i den kommende uge. Landsholdsstjernen har lovet at give et svar inden weekenden.

Hvis han vælger at hoppe på et fly, så skal han gennemgå nogle tests i Italien, der skal fastslå, om han kan fortsætte karrieren i Serie A.

Og det kan blive svært at få grønt lys til at spille videre hos Inter. Det har Francesco Braconaro tidligere udtalt. Han er medlem af den tekniske videnskabelige komité i Serie A.

»Christian Eriksen kan ikke få grønt lys til at spille i Italien. Hvis spilleren kan få fjernet defibrillatoren og dermed bekræfte, at patologien kan blive løst, kan han vende tilbage og spille for Inter.«

I protokollen Cocis 2017, som lægerne i Italien bruger til at vurdere, om der kan gives tilladelse til at dyrke sport ved hjertesygdomme, står det beskrevet, at der ikke kan gives tilladelse til at dyrke sport, hvis man har indopereret en ICD-enhed, når der er tale om en sport med risiko for traumer.

Fodbolden er dog kommet i anden række i de seneste uger, og derfor har Inter givet Christian Eriksen alt den fred og ro, han behøver.

Ifølge La Gazzetta dello Sport er det en ting, som landsholdsspilleren og hans familie har sat enormt stor pris på.

Skulle Christian Eriksen tage til Italien, vil han ligeledes få muligheden for at hilse på Inters nye cheftræner. Han hedder Simone Inzaghi. De to havde kun talt i telefon sammen inden EM.