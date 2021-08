I 2008 stod den tidligere Manchester United-spiller Anderson med Champions League-bolden i hånden. Klar til at sparke i finalens straffesparkskonkurrence.

Han scorede på sit spark imod den hjelmklædte Peter Čech, og United gik hen og vandt turneringen. Siden da er det gået ned ad bakke for den 33-årige brasilianer.

Anderson er blevet anklaget for at have hvidvasket 40 millioner kroner gennem kryptovaluta.

Det skriver det brasilianske medie Globo.

Syv andre personer er også på politiets radar i sagen.

Foto: PETER MUHLY Vis mere Foto: PETER MUHLY

Til mediet fortæller Anderson, at han har investeret i kryptovaluta siden 2019. Han bekræfter, at han har solgt bitcoins til en af de involverede virksomheder i sagen.

Han understreger samtidig, at han ikke vidste, at pengene kom fra et kriminelt netværk. Tidligere er brasilianerens hjem blevet ransaget af politiet.

»Anderson vil bevise, at han var et offer og ikke medvirkende,« siger brasilianerens advokat, Julio Cezar Coitinho Junior.

Den tidligere brasilianske landsholdsspiller var på kontrakt i United i syv år.

I starten af opholdet blev midtbanespilleren spået en stor fremtid blandt verdens bedste spillere, men sådan gik historien ikke.

Han afsluttede sin karriere i 2020 hos tyrkiske Adana Demirspor.

Han nåede at spille ni landskampe for Brasilien.