Den seneste tid har det været fremme i flere medier, at den afghanske ungdomslandsholdsspiller Zaki Anwari er død.

Zaki Anwari døde, efter han forsøgte at hægte sig på et amerikansk C-17-militærfly ved lufthavnen i Kabul, men faldt ned fra himlen.

Ovays Azizi, der er opvokset i Danmark og spiller for det afghanske landshold, er påvirket efter nyheden om dødsfaldet.

»Det gør ekstra ondt at læse historien om ham, når man har en lidt mere personlig relation til ham,« siger han.

Ovays Azizi. Foto: Privatfoto Vis mere Ovays Azizi. Foto: Privatfoto

Ovays Azizi fortæller, at han til en landskamp imod Palæstina i 2017 mødte den talentfulde ungdomsspiller. Dengang var Zaki Anwari bolddreng til kampen. I Afghanistan hilser landsholdsspillerne altid på bolddrengene.

»Generelt er afghanske børn, der udøver sport, meget velopdraget i deres sprog og attitude. De hilser med håndtryk, kigger i øjnene og giver altid komplimenter med på vejen. Og sådan var Zaki Anwari også,« siger Ovays Azizi.

Zaki Anwari led en brutal død i en situation, som de færreste kunne forestille sig. Videoer af afghanere, der falder ned fra fly, har den seneste tid floreret i medierne.

»Billederne siger mere end ord. Han var en ung dreng, der ikke vidste bedre. Det er et styre, der har gjort, at han tog så drastisk et valg. Hvor meget skal der lige til for at gøre det? Det er så tragisk at tænke på,« siger Ovays Azizi.

Efter dødsfaldet har flere sendt deres tanker til de pårørende.

Den internationale spillerforening, FIFPRO, skriver, at de sender sine kondolencer til Zaki Anwaris familie, venner og holdkammerater på det afghanske ungdomslandshold.

Afghanistans generaldirektorat for fysisk uddannelse og sport har også været ude at kommentere på de afdøde afghanere, der har forsøgt at sidde fast på fly.

»De døde som martyrer. Må de hvile i fred og blive husket for evigt,« skriver de.

Zaki Anwari. Foto: ZAKI ANWARI VIA FACEBOOK Vis mere Zaki Anwari. Foto: ZAKI ANWARI VIA FACEBOOK

Ovays Azizi har spillet 30 officielle landskampe for Afghanistan. Zaki Anwari nåede aldrig at spille en landskamp for landet.

»Det er en forfærdelig historie om en håbefuld, talentfuld ung mand med store drømme, som bliver bristet. Det er dybt tragisk,« siger Ovays Azizi.