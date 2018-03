’Det virker som et koks.’

Sådan siger formanden for DBU Fodboldens Etiske Råd, Per Larsen, om DBU’s ageren i forhold til den famøse og infamøse ’store patter’-sang, som igen er kommet i fokus.

Efter gårsdagens 1-0-sejr til Danmark i VM-testkampen mod Panama lagde fodboldforbundet en video op på den offcielle landsholds-facebookside, hvor Kasper Schmeichel og co. fællesbrøler den klassiske ’hvem var det, der vandt i dag…’-sejrssang i omklædningsrummet.

Se videoen øverst for at høre og se landsholdsspillerne synge 'store patter'-sangen torsdag aften

Og som det er set og hørt før, så kom spillerne også denne gang med tilføjelsen til sangen, som i efteråret skabte debat: ’STORE PATTER!’

Er det sexistisk eller bare et udtryk for en solid omgang mande-omklædningsrums-jargon? Vandene var delte, da debatten kørte før jul, og det fik DBU Fodboldens Etiske Råd til at anbefale DBU og spillerne til at genoverveje slagsangen.

Nu siger formand Per Larsen, at han undrer sig over, at DBU efter Panama-kampen igen har valgt at offentliggøre en video med ’store patter’-sangen. Han betragter nemlig rådets anbefalinger fra december som en ’løftet pegefinger’ over for DBU og spillerne:

»Vores anbefaling fra december vil jeg jo betragte som en løftet pegefinger af en art. At DBU selv lægger klippet ud, synes jeg virker som et koks. Yderligere vil jeg ikke konkludere. Jeg vil dog sige, at det undrer mig. Men der er mange mennesker, der er involveret i det her, så det er måske en medarbejder, der er begejstret for, at det er lykkes os at besejre Panama, som har lagt det ud,« siger Per Larsen, da BT spørger til hans reaktion på, at landsholdet og DBU åbenlyst ikke har fulgt rådets anbefalinger.

»Vores anbefaling sidst var, at i og med, at man har stødt nogle mennesker, så skulle de læse op på deres egne retningslinjer om, hvordan man opfører sig som rollemodel. Vi syntes dengang, de skulle tage en diskussion om, om det er den rigtige måde at gøre det på, når nu folk bliver stødt. Vi regnede med, at det ville de finde ud af,« siger den tidligere politiboss, som i dag står i spidsen for det uvildige etiske råd under DBU.

Han vil nu tage fat i DBU for at ’tage en snak’ med forbundet.

»Min umiddelbare reaktion på det er, at vi nok lige skal have en lille snak med DBU om det, og se hvad det kan afstedkomme. Det er ikke noget, jeg synes, vi skal gøre en stor sag ud af. Omvendt synes jeg jo, at vi skal have en god snak med DBU om, at de har lagt sangen ud på den officielle Facebook-side.«

Det vakte stor furore i efteråret, da den brede offentlighed blev bekendt med, at det danske landshold slutter deres sejrssang af med at fællesbrøle ’store patter’.

En af de vrede og undrende var den tidligere minister Mette Gjerskov, der kaldte landsholdsstjernerne for 'latterlige drengerøve'.

»Jeg synes egentlig ikke, vi skal begrænse fodboldspilleres ytringsfrihed. Men jeg vil forbeholde mig ret til at opfatte dem som latterlige drengerøve, formentlig med meget små kønsorganer, hvis de insisterer på at råbe 'Store Patter',« lød svadaen fra Mette Gjerskov.

Også den antisexistiske forening Everyday Sexism Project Danmark ville sangen til livs:

»Vi taler om, hvordan alle de krænkelser kan ske, som der berettes om under hashtagget #MeToo, og det er ganske enkelt. Det er, fordi vi har en kultur, der tillader det, og en kultur, der lærer drenge at være ‘boys-will-be-boys’, hvor sexisme er en del af dette,« skrev Everyday Sexism Project Danmark på Facebook.

Her synger landsholdet sangen i efteråret:

Så smukt lyder det, når man har kvalificeret sig til VM i Rusland#ForDanmark #ViErDanskerne #VM18 pic.twitter.com/ho9BY8n5hz — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) November 14, 2017

Landsholdslegenden Preben Eljær var en af forsvarerne for landsholdsspillernes ret til at synge sejrssangen, som han finder ret uskyldig i konteksten.

»Hør nu her, vi snakker om unge mennesker. De tænker jo ikke noget som helst nedladende med deres sang. De er glade, de har vundet, det er deres kampråb, og i det her tilfælde er det så 'store patter'. Det er da at gå i små sko at klage over det,« sagde den 60-årige Preben Elkjær dengang.

Sagen endte med, at DBUs etiske råd tog sagen op. De kom til konklusionen, at landsholdet skulle tænke sig om en ekstra gang. Det har de så måske - måske-ikke - gjort.