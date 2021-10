Israelske Pini Zahavi har i en årrække været en markant figur i fodboldverden via jobbet som agent.

Zahavi repræsenterer store navne som Robert Lewandowski og ikke mindst den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg, men nu er Zahavi kommet i problemer.

Fredag har den offentlige anklager i Belgien tiltalt den 78-årige Zahavi for forfalskning og hvidvask i en sag vedrørende den belgiske klub Royal Excelsior Mouscron. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Sagen begyndte at rulle for to år siden, da klubben blev sat under administration, efter mistanken om hvidvask blev vækket. Siden er det blevet til en konkret sag, hvor Zahavi nu spiller en hovedrolle.

Han gik nemlig ind i klubben i 2015, da han købte klubben, og det er angiveligt en mistanke om, at han illegalt har finansieret klubben via offshore-firmaer, der nu ser ham tiltalt for de alvorlige anklager.

Zahavi solgte siden klubben, da reglerne blev ændret til, at agenter ikke måtte eje fodboldklubber. Klubben ejes i øjeblikket af forretningsmanden Gerard Lopez.

Zahavi har tidligere været journalist, inden han fik succes i fodboldens verden.

Han har især et kæmpe netværk i England, hvor han var heftigt involveret i Chelsea, da klubben blev overtaget den russiske rigmand Roman Abramovich.

Og han spillede også en rolle i Neymars skifte til Paris St. Germain i 2017.

Han spillede en stor rolle i at få den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg til Tottenham i sommeren 2020.

»Jeg er meget glad for at have Pini (Zahavi, red.) på mit hold. Jeg behøver ikke introducere ham. Hans historie taler for sig selv. Han er mesteren i sit fag,« sagde landsholdsspilleren, da han kommenterede på ansættelsen af Zahavi som agent.

Også danske Viktor Fischer og Philip Zinckernagel har fået hjælp af superagenten.