Så mange ændringer havde Kasper Hjulmand foretaget i sin startopstilling til lørdagens kamp mod Færøerne i forhold til Skotland-kampen.

Og derfor var der blandt andet fundet plads til Mohamed Daramy, der fik sin startdebut, og Rasmus Nissen Kristensen, der fik sin første landskamp overhovedet.

Men de to debuter endte dog aldrig med at blive prangende, og derfor skiftede den danske landstræner da også netop de to spillere ud i pausen af opgøret.

»Daramy fik et dumt gult kort, og jeg var usikker på dommerens linje i forhold til, hvad han kunne finde på at dømme. Og så ville jeg have Joakim Mæhle ind i stedet for Rasmus (Nissen Kristensen, red.) for at få nogle flere gennembrud,« fortæller Kasper Hjulmand.

Beslutningen om at skifte de to unge debutanter ud allerede i pausen har dagen derpå da også krævet, at Kasper Hjulmand lige måtte hive dem til side for give dem et opløftende klap på skulderen.

Det fortæller landstræneren søndag i landsholdslejren i Helsingør:

»Jeg har snakket med dem begge, og de skal bare op med hovedet igen, for de havde fortjent deres startplads. De kommer igen.«

Lørdagens kamp på Færøerne endte med at blive langt mere spændende, end hvad de mange danske fodboldfans havde forventet.

For det var først til sidst i kampen, at Jonas Wind kunne sikre Danmark en 1-0-sejr, og derfor var det da også en ærlig Kasper Hjulmand, der søndag mødte pressen.

»Det var jo ikke godt nok. Alle tal siger, vi skal vinde den kamp, og vi har chancerne til det. Men grundlæggende var der mange ting, vi ikke gjorde godt nok,« forklarer han og tilføjer:

»Vi er ikke tilfredse. Det lægger vi heller ikke skjul på. For det er ærgerligt, at vi stod med en følelse af, at vi i stedet var lettede, da kampen blev fløjtet af. For det var vi.«

Beslutningen om at skifte de mange spillere i startopstillingen fortryder han dog ikke.

»Jeg ville til enhver tid have skiftet de ni spillere, som jeg gjorde. Det var det rigtige at gøre på det tidspunkt og med de antal kampe, vi har, på så få dage,« siger Kasper Hjulmand.

Lørdagens sejr bringer Danmark op på en klar førsteplads i VM-kvalifikationsgruppen med 15 point.

Tirsdag kan de danske drenge tage et stort skridt mod VM i Qatar, når gruppens nummer to, Israel, gæster Parken.